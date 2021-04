Ligue 2 : Grenoble tenu en échec par Châteauroux

Grenoble a concédé samedi le match nul deux partout contre Châteauroux, c'est le 4ème match nul de suite pour les Grenoblois au Stade des Alpes.

Grenoble prend les devants en première mi-temps

Toujours en course pour jouer les barrages et la montée en Ligue 1, le GF38 commence le match en pressant haut des Castelrousins derniers du classement. Grenoble va devoir attendre la 25ème minute pour ouvrir le score sur une belle frappe de Moussa Djitté à l'entrée de la surface. Dans la foulée, Chateauroux écope d'un carton rouge, pour une charge non maîtrisée de Gilles Sunu sur le gardien grenoblois Esteban Salles. Quelques minutes après, à la 31ème, Grenoble double la mise grâce à Jessy Benet, d'une belle frappe là encore de l'extérieur de la surface. Le GF38 mène 2-0 et joue en supériorité numérique l'assurance d'une soirée réussie contre la lanterne rouge ? Pas du tout. Car les Grenoblois vont s'endormir et Ibarra en profite pour ramener Châteauroux à 2-1 à la 36ème minute.

Une deuxième mi-temps électrique

En deuxième mi-temps les affaires de Grenoble ne vont pas s'arranger, car 10 minutes après le retour des vestiaire, La Berrichonne va égaliser sur un superbe mouvement de Guévin Tormin. Il y à du chaos et de l’électricité dans l'air au Stade des Alpes, une ambiance pas apaisée par l'arbitrage de Monsieur Delerue. L'arbitre de la rencontre qui va sortir un nouveau carton rouge, cette fois contre le Grenoblois Adrien Monfray à un quart d'heure de la fin.

Châtearoux passera dans les arrêts de jeux à deux doigts de l'exploit, mais l'arbitre de la recontre refusera un but sur coup franc pour une position de hors jeu, puis Boukari verra sa tête renvoyée par la transversale ! Grenoble est passé près de la catastrophe, mais perd tout de même deux points. Deux points qui auraient été important dans le sprint final de ce championnat de Ligue 2

