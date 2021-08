Ligue 2 : Grenoble lance sa saison contre Quevilly-Rouen

Le GF38 ne s'est pas troué contre le promu normand. Dans le dur depuis le début de la saison de Ligue 2 avec aucune victoire et même aucun but marqué, Grenoble a enfin lancé sa saison samedi soir au Stade des Alpes en dominant Quevilly-Rouen 2 à 0.

3630 personnes ont retrouvé le chemin du stade des Alpes © Radio France - Antonin Kermen

Sur une pelouse toute neuve, dont les travaux ont nécessité la délocalisation des deux premiers matchs à domicile du GF38, et devant leur public pour la première fois depuis octobre 2020 les Grenoblois ont pris le match par le bon bout et se sont montrés les plus entreprenants dès les premières minutes. C'est finalement Yoric Ravet qui lancé en profondeur a débloqué le compteur d'une petite balle piquée pour permettre à Grenoble d'ouvrir le score à la demi heure de jeu. En début de deuxième mi-temps, Charles Pickel double la mise à la 52ème. Grenoble décroche donc sa première victoire de la saison, et quitte la dernière place de Ligue 2. Un redressement à confirmer à Sochaux la semaine prochaine.

La 5ème journée de Ligue 2