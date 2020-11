Ligue 2 : Vainqueur du Havre 2 à 1 Grenoble voit la vie en rose

Le coronavirus n'a pas fait perdre au GF38 le goût de la victoire au Stade des Alpes. Fortement touché par la covid-19 ces dernières semaines, Grenoble n'a pas raté sa reprise, en dominant samedi Le Havre 2 à 1 sa quatrième victoire en autant de match cette saison dans son enceinte.

Si le manque de rythme pouvait guetter les Grenoblois après trois semaines sans match, ce sont pourtant eux qui ont pris le contrôle des opérations dans une première mi-temps ou les Normands n'ont presque pas eu un ballon à se mettre sous la dent. Avec la possession, Grenoble a eu le mérite de ne pas se jeter à l'abordage, et de construire patiemment, jusqu'à trouver l'ouverture à cinq minutes de la pause. Pour sa première titularisation, Kevin Tapoko ouvre le score à la 40ème minute, trouvé dans la surface par une superbe passe d'un Yoric Ravet toujours aussi inspiré et inspirant.

Grenoble remonte au classement, avec toujours deux matchs en retard

Très décevant jusque là, Le Havre a clairement hausser le ton en deuxième mi-temps. Les trois semaines d'arrêt se sont peut-être fait sentir pour les grenoblois, en tout cas les Normands ont été plus pressant, mais le GF38 a tenu et à même plié l'affaire à huit minutes du terme, grâce à un petit festival Willy Semedo (2-0, 82ème). Un but bienvenu puisque dans les arrêts de jeu Mbemba a ramené, d'une belle frappe, le HACà 2-1.

Remontés à la 5ème place du classement, en attendant les autres rencontres de cette 10ème journée de Ligue 2, les Grenoblois confirment leur bon début de saison, surtout qu'ils ont encore deux matchs en retard à disputer. Le maillot rose, porté dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, a finalement aussi donné la couleur de l'après-midi très réussie du GF38.

La 10ème journée de Ligue 2