Ligue 2 : Grenoble et Lens se quittent dos à dos 2-2 après une fin de match renversante

Grenoble n'a toujours pas gagné cette saison. En clôture de la 6ème journée de Ligue 2 les footballeurs du GF38 ont concédé le nul 2-2 après avoir pourtant mené à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Jonathan Tinhan ouvre le score puis concède un penalty

La première action importante du match a lieu en tribune. Les ultras grenoblois, sortent plusieurs banderoles à la 20ème minute. Des banderoles appuyées par des chants d'insultes envers la Ligue de Football Professionnel, chants repris par les ultras lensois. Contrairement à ce qui s'est passé récemment dans nombre d'autres stades français, la rencontre n'est pas interrompue.

Les banderoles à peine rangées, Grenoble ouvre le score. Après un débordement de Moussa Djitté, Jonathan Tinhan est à la conclusion et permet au GF38 de prendre les devants à la 26ème minute. Mais pas pour longtemps, moins de dix minutes plus tard, le buteur grenoblois se met à la faute dans sa surface de réparation, Mauricio transforme le penalty et permet à Lens de revenir à hauteur (1-1, 33ème). Les sang et or auraient même pu regagner les vestiaires en menant si Brice Maubleu n'avait pas réussit un sauvetage miraculeux sur une tête de l'ancien grenoblois Sotoca en toute fin d'une première mi temps animée, et bouclée sur le score de 1-1.

Deux buts dans les dernières minutes

Moins d'occasions dans la deuxième mi-temps, mais les dernières minutes sont totalement folles. Yohan Brun croit offrir enfin son premier succès de la saison au GF38, en marquant après un bel effort à la 88ème minute le but du 2-1. Mais encore une fois, Grenoble ne parvient pas à tenir son avantage, et dans la foulée après un corner Banza égalise une nouvelle fois pour Lens (2-2, 90ème).

Après six journées de Ligue 2 Grenoble c'est déjà le quatrième nul pour Grenoble qui, avec quatre points et une 16ème place, avance au ralenti à l'heure de la première trêve internationale.

Youssouf M'Changama signe à Guingamp

En marge de cette rencontre contre Lens, le GF38 a dans les dernières heures du mercato, transféré Youssouf M'Changama à Guingamp. Le milieu de terrain avait signé à Grenoble il y a un an, ou il s'était imposé comme l'un des leader techniques de l'équipe.

