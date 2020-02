Ligue 2 : Grenoble s'impose finalement contre Niort 3-1

Grenoble, France

Après avoir débuté sa semaine par un bon nul sur la pelouse de Lens lundi, le GF38 a vendredi soir enchaîné en battant Niort, 3-1. La troisième victoire cette saison au Stade des Alpes, à l'issue d'une rencontre ou Grenoble a longtemps été emprunté.

Un but vite offert par l'arrière-garde niortaise

Si Niort est à la lutte pour le maintien c'est en grande partie à cause de sa défense, l'une des plus mauvaise de Ligue 2, qui a rapidement montré tout son "savoir faire". Dés la 5ème minute, le gardien Braat manque totalement sa relance et offre un face à face que Jessy Benet ne manque pas, pour permettre à Grenoble de mener 1-0. Les 20 premières minutes du GF38 sont plutôt bonnes, mais après une longue interruption (à cause notamment de la blessure d'Eric Vandenabeele) le rythme de la rencontre tombe, les Grenoblois laissant totalement le contrôle du match aux Niortais.

Encore une fois rejoint, Grenoble fait la différence sur la fin

Si à la pause le score est encore de 0-0, le GF38 recule trop et va logiquement se faire sanctionner en début de deuxième mi-temps. Leautey pense d'abord égaliser à la 52ème, mais son but est refusé pour hors jeu. Celui de Kilama, sur un corner à la 56ème et lui bien valable et permet aux Chamois de revenir à hauteur des Isérois.

Devant un très maigre public, c'est finalement le talent d'un homme qui fait la différence pour le GF38, à la 85ème, Moussa Djitté, de loin le Grenoblois le plus entreprenant de la soirée, réalise un petit festival à l'entrée de la surface pour lober le portier de Niort et offrir le but du 2-1. Willy Semedo, parachève en contre la victoire iséroise (3-1, 90+2).

Ce fut long à se dessiner, mais Grenoble s'impose 3-1 et grimpe à la 9ème place de Ligue 2.

La 25ème journée de Ligue 2