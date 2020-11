Le duel entre les deux premiers de Ligue 2 s'est achevé samedi après-midi par un match nul et vierge, après une rencontre âpre et disputée.

Ligue 2 : Grenoble et le Paris FC se quittent dos à dos

Jordy Gaspar et le GF38 (ici contre Nancy) affrontaient le Paris FC samedi dans le choc de la 12ème journée de Ligue 2

Pour le première fois de la saison, Grenoble n'a pas gagné au Stade des Alpes mais n'a pas perdu non plus, contre le leader de Ligue 2, le Paris FC. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, 0-0.

Pour son troisième match en huit jours (après les victoires à Pau et contre Nancy), le GF38 a eu le droit à une opposition musclée, dans un match de haut de tableau équilibré mais surtout intense et marqué par de nombreuses fautes et autant de protestations.

Finalement assez peu d'occasions franches, les deux défenses étant très en place. Les Grenoblois n'ont eu que quelques situations à se mettre sous la dent, comme cette frappe de Tapoko en première mi-temps ou un déboulé d'Anani en deuxième. Le PFC a lui beaucoup poussé dans les dernières minutes, sans trouver la faille dans la défense alpine.

Un record de points après 11 matchs pour le GF38

Avec ce match nul, le GF38 enchaîne un 4e match sans défaite, et compte 22 points au classement. C'est un record pour le club qui n'avait jamais compté autant de points après 11 matchs disputés (les Grenoblois ont encore une rencontre à rattraper). En 2006-2007, puis en 2007-2008 (année de la montée) le GF38 comptait 21 points après 11 matchs.

Grenoble poursuivra son marathon hivernal ( 9 matchs en 31 jours) avec un déplacement à Châteauroux mardi soir.

La 12ème journée de Ligue 2