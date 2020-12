Ligue 2 : Festival contre Dunkerque pour Grenoble qui prend la tête !

Grenoble n'en fini plus de grimper. La semaine dernière déjà les Grenoblois avaient eu l'occasion de prendre la première place de Ligue 2, mais un penalty imaginaire en avait décidé autrement. Samedi, au Stade des Alpes, le GF38 a réparé l'injustice, et pris la tête, grâce à sa victoire contre Dunkerque 4 à 0, grâce aussi aux points lâchés par Troyes et le Paris FC.

Dans cette rencontre, qui était tout de même sa sixième en trois semaines, disputée sous une pluie battante Grenoble a d'abord été appliqué et patient avant d'accélérer en fin de première période, notamment par l'intermédiaire de Willy Semedo. L'ailier a d'abord manqué le cadre à la 37ème minute, avant de se rattraper, et de quelle manière ! À la réception d'un corner de Jessy Benet, il ouvre le score d'une superbe reprise de volée à la 41ème minute.

Dès le retour des vestiaires, Moussa Djitté va mettre le GF38 à l'abris d'une belle frappe de l'extérieur de la surface (2-0, 50ème). Mais Grenoble n'en avait pas assez, et Loïc Nestor (70ème), puis Achille Anani (90ème) vont clore en beauté le festival grenoblois.

13 ans après

Voilà donc le GF38 premier de Ligue 2. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 2007-2008, celle de la montée en Ligue 1. Cette année là, Grenoble avait occupé la tête au soir de la 4ème journée le 17 aout 2007, mais cette saison le GF38 prend les commandes après 15 journées, et avec un match en retard à jouer. C'est encore plus fort.

La 15ème journée de Ligue 2