Ligue 2 : Grenoble craque à onze contre dix face à Sochaux

Franck Bambock (ici à Rodez), et le GF38 recevaient Sochaux samedi au Stade des Alpes

Grenoble reste encore à quai, toujours sans victoire en Ligue 2 depuis le 6 novembre dernier, après sa défaite contre Sochaux 3 buts à 1 samedi au Stade des Alpes

Et pourtant le match commence de manière idéale pour Grenoble, qui ouvre le score après seulement 28 secondes de jeu. Jordan Tell profite de l'apathie de la défense sochalienne pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, lui qui est arrivé lors de la dernière journée du mercato.

18ème de Ligue 2 au coup d'envoi Grenoble est lancé, mais Sochaux joue les premiers rôles cette saison et va revenir à égalité à la demi-heure, grâce à son capitaine Weissbeck, après un bon travail de Kalulu.

Grenoble craque à 11 contre 10 en fin de match

En deuxième mi-temps il y a du KO dans l'air, les deux équipes se procurent des occasions, les Sochaliens aussi, même s'ils évoluent à dix dès la 51ème minute après le carton rouge infligé à Maxime Do Couto.

La rencontre bascule à cinq minutes de la fin, lorsque l'arbitre de la rencontre accorde un penalty pour Sochaux, pour une faute d'Alex Gersbach. Penalty transformé par Mauricio, Grenoble ne s'en relèvera pas et concède même un dernier but à la 90ème, marqué par Kitala.

Avec cette nouvelle défaite, la 13ème cette saison, le GF38 perd une place et se retrouve avant dernier de Ligue 2. Les Grenoblois auront l'occasion de de sortir de la zone rouge mardi, avec le match en retard contre Niort (19h).