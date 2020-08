Ligue 2 : Festival de buts à Grenoble qui s'impose 5-3 contre Toulouse

Yoric Ravet et le GF38 reçevaient Toulouse samedi soir

Six mois après les footballeurs grenoblois ont fêté leur retrouvailles avec le public du stade des Alpes par une victoire convaincante 5 à 3 contre Toulouse, fraîchement relégué de Ligue 1, mais toujours en descente. Malgré des consignes sanitaires strictes et malgré une pluie constante et conséquente, les 3435 spectateurs ont eu le droit a du spectacle, notamment au cours d'une première mi-temps plaisante.

Deux buts sur corner pour lancer la soirée

Grenoble a vraiment pris la rencontre par le bon bout, en inscrivant coup sur coup deux buts sur corner, aux 13èmes et 15èmes minutes par Loïc Nestor puis Achille Anani. En grande difficulté sur les coups de pieds arrêtés la saison dernière, le GF38 a samedi inscrit en deux minutes, autant de buts dans ce secteur que lors de toute la saison passée !

La suite de la première mi-temps fût tout aussi à l'avantage de Grenoble. Même si Toulouse est d'abord revenu à 2-1, grâce à Vakoun Bayo (30ème), Jessy Benet (31ème) puis Willy Semedo (42ème) ont permis aux grenoblois de prendre le large avant que Bayo , encore, ne réduise la marque juste avant la mi-temps.

En deuxième mi-temps, le match en encore été prolifique, Moussa Djitté portant la marque à 5-2 (69ème), avant que Antiste ne clôt l'avalanche de buts à la 80ème en ramenant Toulouse à 5-3 avec au passe un sublime ciseau. Dans les dernières secondes, pour que la fête soit totale, Brice Maubleu sortira même un penalty. Grenoble n'a pas raté son retour.

