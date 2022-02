Ligue 2 : Grenoble ne peut rien contre le leader Toulouse

Mal en point au classement de Ligue 2, Grenoble n'a pas réalisé d'exploit contre Toulouse lundi soir en clôture de la 26ème journée de Ligue 2 s'inclinant 2-0, deux buts concédés en deuxième mi-temps.

Face à des Toulousains qui restaient sur 3 victoires consécutives et pas moins de neuf buts marqués, le GF38 est pourtant bien rentré dans son match. Agressifs et déterminés, les Grenoblois rivalisent toute la première mi temps avec un TFC destiné à monter en Ligue 1. Grenoble se procure même plusieurs occasions dans la première mi-temps, mais ne parvient pas à conclure.

15ème défaite en 26 matchs cette saison

Souvent plus juste techniquement Toulouse a globalement eu la maitrise du ballon, notamment en deuxième mi-temps et a fini par ouvrir le score à la 74ème minute sur un superbe coup franc de son milieu de terrain Van Den Boomen. Grenoble a pris un coup sur la tête et encaisse un deuxième but à la 84ème par l'intermédiaire de N'Goumou.

Le GF38 concède sa 15ème défaite de la saison, pire total des équipes de Ligue 2, et se retrouve 19ème avant d'aller jouer samedi sur la pelouse de Nancy, la lanterne rouge, dans une rencontre qui conditionnera une bonne partie de la fin de saison des Grenoblois.