Ligue 2 : Grenoble tout près de s'imposer à Caen

Les footballeurs grenoblois ont fait samedi soir match nul 1-1 à Caen. Alors qu'ils avaient ouvert le score et pouvaient prendre la tête du championnat de Ligue 2, ils se sont fait reprendre sur un penalty très contesté.

Après la défaite du Paris FC plus tôt dans l'après-midi contre Troyes, les Grenoblois avaient l'occasion de prendre seuls les commandes de la Ligue 2 en cas de victoire à Caen. Ce n'est pas passé loin.

Grenoble a idéalement débuté la rencontre, ouvrant le score sur sa première occasion, grâce à une frappe puissante de Yoric Ravet à la 12ème minute. L'attaquant du GF38, se blesse malheureusement à la cuisse sur ce but, et sort dans la foulée.

Un penalty très contesté pour mettre fin à la série de la défense grenobloise

Les Grenoblois ont longtemps tenu ce score avant de se faire rejoindre à un quart d'heure de la fin sur un penalty sévèrement, pour ne pas dire injustement, sifflé par l'arbitre de la rencontre, M. Perreau Niel. Yoann Court transforme et trompe Brice Maubleu ce que personne n'avait fait depuis 435 minutes, soit plus de 4 matchs sans encaisser le moindre but.

Le GF38 aura quelques instants après l'occasion de reprendre les devants, mais Jordy Gaspar croise trop sa frappe (80ème).

Frustré par une décision arbitrale contraire, Grenoble aura du mal à se contenter de ce point du match nul, mais poursuit une autre série puisque cela fait maintenant 6 matchs sans défaite. Avec 26 points les Isérois sont troisièmes du classement de Ligue 2, ils recevront Dunkerque le samedi 12 décembre prochain.

La 14ème journée de Ligue 2