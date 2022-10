Ligue 2 : Grenoble s'offre Valenciennes

Grenoble enchaine contre Valenciennes. Cinquième rencontre de suite sans défaite, et surtout troisième victoire de rang pour les Grenoblois vainqueurs 1-0 des Nordistes samedi au Stade des Alpes. Ce match opposait deux des équipes en forme de la Ligue 2, et aussi deux des meilleurs gardiens du championnat, et les deux formations se sont livré un duel équilibré, un bras de fer dont les Isérois sont finalement sortis vainqueurs.

Fort de sa victoire 3-0 la semaine dernière à Niort, Grenoble fait une bonne première mi-temps se créant plusieurs occasions, notamment à 37e sur une frappe de Mathias Phaeton qui avais aussi la solution Jordan Tell en retrait.

Tchaptchet délivre le Stade des Alpes

En début de deuxième mi-temps le GF38, perd sur blessure son meneur de jeu Axel Ngando, et a ensuite plus de mal à s'approcher des cages de Larsonneur. Au contraire des Valenciennois, tout prêts d'ouvrir le score sur une frappe de Bonnet repoussée par le poteau de Brice Maubleu.

Plus en difficulté dans le jeu Grenoble a le mérite de tenir et en sera récompensé en fin de match, sur un coup franc venu de la gauche Allan Tchaptchep reprend de volée un ballon remis de la tête par Adrien Monfray pour ouvrir le score. Son premier but avec le GF38, quelques jours seulement après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2026. Brice Maubleu s'impose sur les derniers ballons chaud pour assurer cette victoire, la troisième consécutive pour les Grenoblois désormais 5e de Ligue 2.

