Ligue 2 : gros choc et immense défi pour Sochaux face au Havre

Cela fait sûrement des années qu'une affiche n'a pas été autant attendue à Bonal. Sochaux, deuxième de Ligue 2, reçoit le leader Le Havre, ce samedi, à 19 heures. Il s'agit d'un vrai défi pour le FCSM tant les Normands semblent intouchables cette saison. En plus de posséder la meilleure défense du championnat, de loin (neuf buts encaissés), ils n'ont pas perdu depuis vingt matchs. C'était lors de la deuxième journée, à Valenciennes. Depuis, le Havre est un véritable rouleau compresseur.

Seulement, ils semblent connaître un temps faible, avec deux matchs nuls concédés lors de leurs trois derniers matchs. D'autant plus qu'ils se déplacent en terre sochalienne, amputés de leur meilleur attaquant, Nabil Alioui (cinq buts et deux passes décisives), et d'un de leurs tauliers en défense, Gautier Lloris. De leur côté, les Jaune et Bleu sont en pleine forme, avec trois succès de rang, dont le dernier acquis à Rodez (2-1). Une série au cours de laquelle ils ont inscrit neuf buts. Les Sochaliens sont plus que jamais la meilleure attaque du championnat et possèdent toutes les qualités requises pour faire trembler la forteresse normande.

Duel de style entre la meilleure attaque et la meilleure défense

L'arrière gauche Abdallah Ndour a lui entièrement confiance en ses attaquants : "À nous, les défenseurs, de faire le travail derrière, parce qu'on sait que nos attaquants vont marquer". Il faudra, cependant, éviter tout relâchement ou inattention, du côté sochalien, car les Havrais possèdent une des attaques les plus efficaces du championnat. Ils ont besoin de très peu d'occasions pour marquer. La concentration est donc impérative, selon Olivier Guégan, l'entraîneur du FCSM : "Il va falloir très bien gérer les petits temps faibles qu'on pourra avoir. C'est un match ou il faudra être chirurgical et faire preuve de maturité".

Les Sochaliens ont d'ailleurs pu goûter à la redoutable efficacité normande, au match aller, une victoire du Havre (1-0), grâce à un but sur coup de pied arrêté. Cette défaite est encore dans l'esprit d'Olivier Guégan : "On a fait un match intéressant, on méritait mieux, c'est une certitude. On avait l'opportunité de marquer chez eux. On ne l'a pas fait et derrière on s'est fait sanctionner sur un de leurs forces. Mais cette fois ça va encore être ça. Il va falloir leur faire mal quand on pourra leur faire mal et aussi imposer notre football. C'est une équipe qui aime avoir la possession, nous aussi. Donc l'équipe qui aura le ballon va forcément imposer des choses à l'adversaire".

Un hic cependant, Sochaux pourrait également évoluer sans deux éléments importants : Moussa Doumbia et Ismaïl Aaneba. Selon Olivier Guégan, les deux joueurs n'ont pas participé à l'entraînement, la veille de la rencontre. Leur participation reste incertaine.

On attend une ambiance électrique

Cette fois, le FCSM aura un grand avantage : le douzième homme. Plus de 15 000 supporters sont attendus à Bonal pour envelopper la rencontre d'une ambiance électrique. Abdallah Ndour a déjà hâte d'être sur le terrain : "En tant que compétiteur, j'ai envie de jouer ce match. En tout cas, nous on est prêt". D'autant qu'en plus de l'ambiance, l'enjeu est grand : "Si on gagne, on peut relancer le championnat, donc c'est des matchs qui sont excitants".

Olivier Guégan promet lui du grand spectacle : "Il va y avoir un stade comble, il va faire beau, ça va être vraiment une belle soirée de foot, ça c'est sûr". Elle sera encore plus belle si Sochaux fait tomber l'ogre havrais.

Vivez le match Sochaux-Le Havre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 ce samedi avec les commentaires de Corentin Debuire depuis le stade Bonal (coup d'envoi à 19h).

