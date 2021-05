Ligue 2 - Guingamp : confirmer le maintien contre Châteauroux avant la reconstruction

En Ligue 2, c'est le money time pour Guingamp. En Avant, qui s'en est extirpé mais qui ne compte que trois points d'avance sur la zone de relégation, reçoit Châteauroux ce samedi pour l'avant dernière journée de la saison. Face à une équipe d'ores et déjà reléguée en National, Guingamp dispose de l'occasion parfaite d'assurer définitivement son maintien.

Programmé pour la montée, En Avant peut valider un maintien auquel ont douté les fans

Prétendant à la montée en début de championnat, En Avant a vécu une saison qui a ressemblé à un terrible chemin de croix pour ses fans. Avec deux présidents et trois entraîneurs différents dans la même saison. Ajoutez à cela le départ d'un directeur sportif et un effectif doté d'individualités de qualité mais sans réel collectif pendant un très long moment.

Si bien que les amoureux d'En Avant, faute de résultats et d'une dégringolade sans fin, se sont sérieusement mis à douter du maintien. Désormais, il relève du très possible et même du fortement probable tant on imagine mal les Guingampais se rater ou voir Caen, 18e et barragiste, renverser Toulouse puis Clermont sur ses deux derniers matchs face aux deux derniers candidats à la montée directe en Ligue 1 pour accompagner Troyes.

Bompard a permis de redresser la barre

Il faut dire encore qu'En Avant dispose de trois points d'avance et d'un goal-average bien meilleur que le club normand alors qu'il reste six points à distribuer. Il faut dire aussi que, depuis le départ de Mecha Bazdarevic et la promotion sur le banc de Fred Bompard, les résultats de Guingamp ont repris des couleurs. En Avant n'a plus perdu depuis un mois, avec trois succès et deux matchs nuls... certes parfois à l'arrachée, avec un but à la 92e pour battre Chambly et un pénalty arrêté à la 90e pour tenir tête au Paris FC.

Se sauver et puis faire le ménage

On peut y voir là des signes, ceux que le vent et la chance ont tourné en faveur d'En Avant. Elle est certes fragile, mais la confiance semble progressivement revenir au sein d'une équipe qui n'avait cessé de se déliter cet automne et cet hiver. Le printemps venu, elle est bien partie pour sauver sa peau. Encore faut-il enfoncer le clou face à Chateauroux, déjà relégué on l'a dit, et pire équipe de L2 en déplacement. Viendra ensuite le temps de la reconstruction avec un (nécessaire) grand ménage de printemps à prévoir à Roudourou.