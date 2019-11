Ligue 2 : Guingamp encore obligé de rebondir à Chambly

Après sa rechute contre Clermont à Roudourou, En Avant Guingamp pourra-t-il se relever et enfoncer encore un peu plus Chambly au classement de la Ligue 2 ?

Guingamp, France

Que vaut cet En Avant Guingamp ? La question se pose, encore et toujours, alors que ce match contre Chamby, le quinzième de la saison si on compte celui de coupe de la ligue, marque le début du quatrième mois de compétition !

La défaite à Roudourou contre Clermont (1-2) lors de la précédente journée de Ligue 2 a renvoyé les Guingampais à leurs doutes, en même temps qu'elle marquait l'arrêt de leur meilleure série comptable de la saison. Cette opposition aurait pu leur permettre d'aller toucher le top 5 du classement, mais faute d'impact, d'inspiration et de solidité défensive, En Avant a balancé au tapis cette série de sept points en trois matchs.

Guingamp pourra-t-il faire sauter le bloc de Chambly ?

Cette série fait qu'En Avant Guingamp n'a plus, pour l'instant, à se soucier de ses arrières. Bien que treizième, la zone rouge est suffisamment éloignée pour qu'En Avant s'en inquiète. Mais désormais, Guingamp doit enchaîner pour s'ancrer en première partie de tableau. Sur le papier, il en a les moyens. Offensivement notamment. A condition de faire les efforts. Ce qui n'a pas été fait contre Clermont.

Guingamp pourra-t-il le faire ce soir, contre un promu en pleine dégringolade ? Quatrième meilleure équipe de Ligue 2, et meilleure défense, lors des six premières journées, Chambly est depuis la pire équipe du championnat. C'est aussi un adversaire au jeu bien moins offensif et léché que Clermont. Un bloc que Guingamp devra faire sauter pour retrouver le sourire.

Pour ce match, Sylvain Didot est privé de Jérémy Sorbon, Gaëtan Bussmann et Yéni Ngbakoto, tous blessés. Il n'a pas convoqué Mehdi Boudjemaa.