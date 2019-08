Ligue 2 : Guingamp enfin vainqueur, Lorient leader provisoire

Rodelin célébrant son premier but de la saison

En Avant respire ! Guingamp a enfin remporté son premier match de la saison pendant que le FC Lorient, mené par Nancy, a su accrocher le match nul.

Guingamp s'éloigne du bas d'un classement dominé par les Merlus après les premiers matchs de cette troisième journée de Ligue 2.

Première victoire guingampaise en match officiel depuis le 29 mars

Lors de sa première saison à Guingamp, Ronny Rodelin n'avait cumulé qu'un seul but et qu'une seule passe décisive. En trois journées cette saison, l'attaquant à déjà égalé son bilan. Rodelin a inscrit le seul but du match contre Orléans, à la 34e minute, en reprenant de la tête un centre de Pelé.

La satisfaction est aussi défensive. La pire défense de Ligue 2 lors des deux premières journées a su tenir bon.

Guingamp est 12e du classement provisoire de Ligue 2.

Premier (et dernier ?) but de Claude-Maurice ?

A Nancy, le FC Lorient n'a pas été aussi emballant que lors des deux premières journées. Mais il a su sauver le point du nul, sur le terrain d'un adversaire qui n'a plus rien à voir avec la victime qu'il était la saison dernière.

Mené au score à l'heure de jeu à cause d'un but contre son camp de Julien Laporte, les Merlus ont égalisé grâce à un penalty de Claude-Maurice.

Lorient prend la tête du classement provisoire de Ligue 2, grâce à sa différence de but. Mais il sera privé de son meilleur buteur, Yoane Wissa, exclu (carton rouge direct) en seconde période.

Après un tour de coupe de la Ligue, le FC Lorient recevra Sochaux et Guingamp se rendra à Auxerre, pour le compte de la 4e journée.