Ligue 2 : Guy Roland Ndy Assembe se prépare en solo pour l'instant

Nancy, France

Que deviennent les 10 joueurs pas prolongés par l'AS Nancy Lorraine à la fin de leurs contrats et qui n'ont pas encore retrouvé de club en ce début de mercato ? Le gardien Guy Roland Ndy Assembe a accepté de s'exprimer, lui qui était à l'ASNL depuis 2011. A 33 ans, le portier nancéien est toujours dans la région et cherche un point de chute alors qu'un certain flou existe autour du poste de gardien à l'AS Nancy Lorraine (un seul portier pour l'instant, le jeune Hugo Constant). En attendant, il se prépare physiquement seul, de son côté, une situation pas forcément évidente à gérer :

"Le plus dur, c'est de se forcer à aller courir. D'habitude, on a des horaires, on sait que la séance est préparée, qu'on va faire quelque chose. Là, c'est nous tout seul. Mentalement, il faut être costaud, ne pas lâcher."

"Cette souffrance me manque un peu"

Guy Roland qui en vient à regretter cette période de préparation en groupe, pourtant détestée par de très nombreux joueurs :

"On se dit toujours quand on reprend une saison que le début, c'est chiant, on souffre, on se met minable parce que c'est important la préparation. Cette souffrance, elle me manque un peu."

Ce qui commence aussi à manquer, c'est le ballon pour l'ex-gardien de l'ASNL, qui va intensifier sa préparation dans les prochains jours en ayant recours aux services d'un préparateur athlétique histoire de réaliser des séances vraiment axés sur le football. Le portier qui refuse pour l'instant de s'inquiéter. Le marché des gardiens va bien finir par se décanter. La passion pour le football est toujours là malgré trois dernières saisons éprouvantes sous le maillot de l'AS Nancy Lorraine.