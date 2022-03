Ligue 2 : HAC - Caen, que la fête soit totale !

Le record d’affluence au Stade Océane pour un match du Havre devrait tomber, ce samedi, à l’occasion de la venue de Caen. Cette rencontre coïncide avec le premier temps fort des festivités liées aux 150 ans du club doyen. Aux Ciel et Marine, sur le terrain, de rendre cette journée inoubliable.

Alexandre Bonnet et les Havrais entendent célébrer les 150 ans du HAC par une victoire

HAC - Caen, c’est toujours un rendez-vous à part dans la saison. Il l’est d’autant plus en cette année des 150 ans du doyen des clubs français. Un anniversaire dont les premières festivités sont justement prévues ce samedi à l’occasion de ce choc entre Normands.

15 552 spectateurs, record à battre

L'événement suscite un engouement sans précédent. Le record d’affluence au Stade Océane pour un match du HAC, qui date du 8 avril 2013 avec 15 552 spectateurs, face à Caen déjà, devrait être battu. Pour des Havrais qui évoluent cette saison devant 5 000 spectateurs de moyenne, seulement, cette ferveur populaire doit être une incitation au dépassement de soi. « J’espère qu’on sera à la hauteur sur le terrain pour recréer un engouement qu’on a perdu depuis de longs mois et sentir quelque chose nous pousser, lâche le milieu de terrain Alexandre Bonnet. Ça ne tient qu’à nous d’être au rendez-vous et d’impulser quelque chose jusqu’à la fin de saison. Parce que sinon, ça risque d’être compliqué. »

Les deux défaites concédées face à Nîmes, samedi dernier, puis à Dijon, mardi, ont sérieusement compromis les chances du HAC de finir dans le Top 5 et donc de disputer les play-offs. Toujours 6e, les Havrais accusent désormais sept points de retard sur Sochaux, le 5e, à neuf journées de la fin.

Un match très utile pour remobiliser les joueurs. Paul Le Guen

« Ce match contre Caen est un match différent des autres et je pense qu’il sera très utile pour remobiliser les joueurs et faire en sorte qu’on n’ait pas du tout ce sentiment de résignation, déclare le coach Paul Le Guen. Il faut qu’on donne tout ce que l’on a, que l’on mette tous les ingrédients nécessaires, engagement, concentration, envie et je pense que ça va être le cas. Il y a une rivalité intéressante avec Caen, une émulation. Evidemment qu’on a envie de battre le rival. »

Ce que le HAC n’a encore jamais réussi à faire au Stade Océane en quatre confrontations (3 n et 1 d). Face à des Caennais localisés à la 10e place et dont la dernière victoire à l’extérieur remonte au 27 septembre (3-2 à Toulouse), c’est le moment de réparer l’anomalie. Surtout en ce jour si spécial.

HAC - Caen, match à suivre en intégralité sur France Bleu Normandie. Coup d’envoi à 15 h et prise d’antenne dès 14 h.