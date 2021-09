Ligue 2 - HAC/QRM : des supporters havrais aux anges, les Quevillais font la grimace

Le HAC s'est imposé ce mardi soir au Stade Océane (1-0) face à QRM grâce à un but et le premier de la saison de Pape Ibnou Ba en début de match. Les supporters havrais se contentent de cette victoire obtenue aux forceps, ceux de QRM font la grimace.

Le spectacle n'était pas au rendez-vous pour ce derby seinomarin voire normand pour les supporters côté HAC comme du côté de QRM (les puristes diront que le vrai derby est le FC Rouen/HAC) mais quand même il s'agit d'une belle affiche, d'un beau duel de deux clubs de notre département. En tout cas sur le papier mais dans les faits, malgré la victoire du HAC (1-0), le match était terne.

"Seule la victoire compte"

Le match peut se résumer en quelques mots pour les supporters havrais. "Seule la victoire compte", sourit Christophe, croisé devant le Stade Océane. "Il ne s'est pas passé grand chose, les deux équipes étaient bien organisées, avec beaucoup d'actions au milieu de terrain. Encore une fois, c'est un match fermé, un derby qui s'est joué avec de l'engagement mais dans le respect du jeu, et encore une allez le Havre", poursuit-il.

Le HAC a très vite ouvert le score dans ce match à la 7e minute de jeu grâce à Pape Ibnou Ba, qui a profité d'un cafouillage dans la défense quevillaise. "C'est con !", réagit Quentin, membre du KOP de QRM, les Irrésistibles normands. "Pour moi, ce match-là, il y aurait dû avoir match nul", explique-t-il.

Il faut dire que même si QRM ne s'est pas montré en jambes ce soir, les joueurs de Bruno Irlès ont eu trois grosses occasions dans les dix dernières minutes. Mais ils ont buté sur un excellent Yahia Fofana, le gardien havrais. "On voulait rééditer ce que l'on avait fait en 2018 lorsqu'on était venu ici au Stade Océane et que l'on avait gagné 2-0. Là, on se fait avoir bêtement", ajoute-t-il.

"On les attend pour le match retour à Diochon", conclut-il. Le rendez-vous est donc pris. La revanche est programmée le 5 mars 2022 au stade Robert-Diochon à Petit-Quevilly.