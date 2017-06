Ligue 2 : Harrison Manzala, ancien du Havre AC, raconte la montée en Ligue 1 avec Amiens

Ancien attaquant du HAC transféré à Amiens l'été dernier, Harrison Manzala est parvenu à terminer deuxième championnat de Ligue 2, en battant Reims lors de la dernière journée. Il jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Récit d'une soirée folle.

C'est ce qui s'appelle avoir le nez creux ! En début de saison, Harrison Manzala - 23 ans - ne faisait plus partie des plans de Bob Bradley du côté du HAC et décidait de quitter le club... pour rejoindre Amiens, autre équipe de Ligue 2 tout juste promue de National. Huit mois plus tard, le jeune attaquant vient de réaliser un véritable exploit en décrochant, avec ses nouveaux partenaires, la deuxième place du championnat, synonyme de montée en Ligue 1.

Harrison Manzala : "C'est moi qui fais la longue remise. Après, Oualid la dévie et Manu marque (...) C'est incroyable."

Harrison Manzala a beaucoup apporté à l'Amiens SC cette saison © Maxppp - Fred Douchet

Comment a-t-il vécu cette dernière journée de championnat face à Reims, et notamment les dernières minutes du match, où lui et les siens ont arraché leur ticket (1-2). Il est au micro France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte :

Harrison Manzala : "Je n'aurais jamais pensé monter en Ligue 1 en fin de saison"