Ligue 2 : le Havre AC éteint l'AC Ajaccio au Stade Océane

Le Havre - France

On pouvait craindre le pire, on a finalement eu le meilleur ! Sur la pelouse comme en tribune. L'honneur est sauf et il n'y a pas eu photo : 3-1 pour le HAC, ce vendredi, à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 2, face au rival : l'AC Ajaccio. Devant un kop plein et bouillant, comme jamais cette saison, les normands ont déroulé et fait facilement plié leur adversaire. Des buts havrais signés Fontaine, Kadewere et Youga, contre une réalisation de Avinel.

Le HAC décroche un dixième succès, cette saison, le premier depuis le 21 janvier. Il met fin à une série de huit matchs sans victoire, toutes compétitions.