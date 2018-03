La victoire contre Clermont vendredi dernier a mis fin à la mauvaise série du HAC en Ligue 2. Va-t-elle permettre enclencher une nouvelle dynamique ? Réponse ce vendredi à Châteauroux, où le HAC devra confirmer et obtenir son premier succès à l’extérieur en 2018.

Le Havre, France

Invité de Bertrand Queneutte dans Bienvenue au club sur France Bleu Normandie, le gardien Arnaud Balijon est notamment revenu sur la victoire contre Clermont vendredi dernier (2-1), sur le match à venir face à Châteauroux, et sur la fin de saison qui attend sa formation.

Le HAC voyage mal

Dernier du classement sur les matchs à l'extérieur en 2018, le HAC (8ème) est la seule équipe de Ligue 2 à n'avoir pas gagné cette année hors de ses bases. Un classement qui plombe les ambitions havraises, pour le moment. Explications du gardien de buts Arnaud Balijon : « On manque peut-être de maturité, de vice à certains moments, sur des petites périodes de match où il faut gérer autrement. C’est à nous les joueurs d’expérience, comme moi, comme Faneva ou Alex Bonnet, de donner les clefs aux plus jeunes »

La roue tourne ?

Pour autant, la dynamique est en train de s'inverser, selon le portier. Arnaud Balijon en est persuadé et le HAC va retrouver des couleurs selon lui : « J’ai senti un enthousiasme dans la semaine avant Clermont. Et j’ai l’impression que le groupe est en train de repartir sur quelque chose. Et c’est intéressant pour le sprint final. »

Une fin de saison où le HAC aura son mot à dire , d'après l'ancien francilien. Arnaud Balijon refuse même de tirer une croix sur la deuxième place occupée par Nîmes qui possède pourtant huit points d'avance : « Il y a un bloc de cinq matchs très important, à commencer par Châteauroux. Si on passe bien ce virage, on peut tracer une très belle dernière ligne droite. D’autant qu’on reçoit deux fois, sur les quatre dernières rencontres. »