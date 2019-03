Ligue 2 - Havre AC : des comptes dans le vert, mais pour combien de temps ?

Le Havre - France

Comme quatorze clubs en Ligue 2, et quinze en Ligue 1, le Havre AC affiche un résultat net bénéficiaire, au terme de la saison 2017/2018, à hauteur de 4,6 millions d'euros. Un chiffre positif dû en grande partie aux recettes sur les ventes de joueurs comme Rafik Guitane (Rennes) et Ferland Mendy (Lyon), puisque le résultat des opérations de mutations (plus value / transferts) s'élève à 16,2 millions d'euros.

Sans cela, la donne aurait été bien différente. En effet, le club normand présente un résultat d'exploitation négatif : 10,5 millions d'euros de déficit. Il faut dire que les dépenses ont beaucoup augmenté, notamment la masse salariale. Le doyen a déboursé plus de 12 millions d'euros, charges comprises, pour rémunérer son personnel, la saison dernière.

Des perspectives inquiétantes ?

Ainsi, alors que le HAC a réalisé le meilleur résultat net de Ligue 2 au terme de l'exercice précédent, il pourrait livrer un bilan beaucoup moins réjouissant, la prochaine fois, à moins de monter en Ligue 1. Pourquoi ? Parce qu'à priori, le club ne pourra pas compter sur la vente de joueurs à forte valeur marchande, lors du prochain mercato estival, comme c'est le cas depuis l'arrivée du président Vincent Volpe.

Autre problématique, le remplissage du stade : la saison dernière, moins d'un million d'euros ont été engrangés en "recettes matches" (967.000 euros), situant le club derrière Lens , Troyes, Lorient, Brest, Nancy ou encore Nîmes. Là non plus, l'avenir ne s'annonce pas forcément rose, dans la mesure où les ciel et marine réalisent actuellement la pire affluence moyenne depuis la création du Stade Océane, avec quelques 6.500 spectateurs cette saison.

Bilan financier du HAC pour la saison 2017-2018 - DNCG

A noter que le bilan de QRM, qui évoluait en Ligue 2 la saison précédente, est lui aussi bénéficiaire : + 621.000 euros, après impôts. Le club a récupéré 7,5 millions d'euros (produits d'exploitation) et en a dépensé 6,7 millions (charges d'exploitation).