Ligue 2 - Havre AC : Ferland Mendy s'en va, Jean-Philippe Mateta arrive

Le Havre AC a enregistré une sixième recrue, ce jeudi. Il s'agit de l'attaquant lyonnais Jean-Philippe Mateta, prêté au HAC pour un an par l'OL. De son côté, Ferland Mendy fait le chemin inverse. Il rejoint les gones pour cinq ans. Ce transfert avoisine les cinq millions d'euros.

Fin d'un long feuilleton, dans le mercato d'été. Celui concernant le havrais Ferland Mendy et le lyonnais Jean-Philippe Mateta. Le HAC et l'OL sont finalement parvenus à trouver un accord. Le latéral gauche normand a ainsi été transféré pour une somme avoisinant les 5 millions d'euros (+ 1 million de bonus), selon nos informations, avec à la clef un contrat de cinq dans le Rhône. De son côté, Jean Philippe Mateta a été prêté au Havre AC pour un an. Echange de bons procédés.

Cinq ans pour Ferland, cinq millions pour le HAC

Elu meilleur joueur de Ligue 2 à son poste la saison passée, Ferland Mendy aura bien agité la planète football, en ce début de mercato. Le défenseur formé au PSG a affolé les compteurs et attiré le regard de grandes écuries du foot français (Lille, Bordeaux ou même Marseille). Celui qui ne souhaitait pas partir à l'étranger a finalement opté pour le grand Olympique Lyonnais, lui qui voulait absolument rejoindre un club qualifié pour une coupe d'Europe. Il éclaboussera désormais de son talent la Ligue 1, après avoir survolé la Ligue 2.

Jean-Philippe Mateta, grand espoir

Acheté par l'OL (2 Millions d'euros + 3 Millions de bonus) l'été dernier, Jean-Philippe Mateta venait alors de taper dans l'oeil de nombreux clubs, et notamment du HAC. Le joueur venait, en effet, d'inscrire un triplé avec la Berrichonne face au Havre, au Stade Océane, à l'occasion du 2ème tour de Coupe de la Ligue. International (U-20), âgé de 20 ans, l'attaquant d'1m92 a depuis disputé seize matchs en CFA (6 buts) et deux en Ligue 1, avec les gones. Il est présenté comme puissant, adroit devant le but, doué de la tête et capable de jouer et de frapper des deux pieds. Plusieurs autres clubs de Ligue 2 le suivaient : Reims et Brest. Sa relation privilégiée avec Oswald Tanchot a sans doute fait la différence.