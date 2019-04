Ligue 2 - Havre AC : Oswald Tanchot est-il sur la sellette ?

Le Havre - France

A six matchs de la fin du championnat de France de Ligue 2, le Havre AC n'est pas dans les clous : huitième, à sept points du dernier barragiste, le FC Lorient. Loin des objectifs ambitieux affichés en début de saison. Mathématiquement, la donne peut encore s'inverser et le HAC opérer une incroyable remontée. Si les ciel et marine réussissaient à accrocher les barrages, alors Oswald Tanchot parviendrait-il, peut-être, à sauver sa tête. Seulement, en l'état, les résultats ne plaident pas en faveur de l'entraîneur qui effectue sa troisième saison sur le banc.

Si le travail quotidien du coach et de ses adjoints n'est pas remis en cause et qu'il semble être de qualité, notamment aux yeux des joueurs, il n'en demeure pas moins que les résultats sont absents, pour l'instant. Compliqué, dans ces conditions et en cas de non qualification pour les play-off, d'imaginer le coach poursuivre l'aventure en terre havraise.

Lors de la 34ème journée, l'ancien du Poirée-sur-vie "fêtera" son 100ème match de Ligue 2 sur le banc du Havre. Pour l'heure : 41% de victoire. Pas vilain, ce pourcentage est tout de même insuffisant. Il est aussi moins bon que celui de son prédécesseur Bob Bradley (47% / 34 matchs), mais légèrement meilleur que celui de Thierry Goudet (38% / 29 matchs), Eric Mombaerts (35% / 75 matchs) et Cédric Daury (30% / 126 matchs). Des hommes qui avaient, cependant, moins de moyens à leur disposition.

Furlan, Bazdarevic et Lacombe sur les tablettes du HAC ?

Alors qu'il reste une année à Oswald Tanchot, son staff n'a toujours pas été reconduit, lui dont les membres sont en fin de contrat. Signe que tout le monde va partir ? Possible. Car même si la direction continue d'affirmer que rien n'est acté, plusieurs entraîneurs auraient été contactés, voire rencontrés, selon nos informations. Parmi eux : Jean-Marc Furlan et Mesa Baždarević.

Le premier n'a toujours pas prolongé avec Brest et entretient une relation tendue avec ses dirigeants, lui qui est pourtant en passe de faire monter le club breton en Ligue 1, ou au moins de le qualifier pour les barrages. Le second est une bonne connaissance de l'actuel directeur général du HAC. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Grenoble, club que le bosnien a fait monter dans l'élite. Un coach expérimenté, qui fait aujourd'hui des miracles avec le Paris FC.

Autre piste : Guy Lacombe. Là encore, une vieille connaissance de Pierre Wantiez, puisque l'ancien international a notamment entraîné Guingamp, le PSG, Rennes mais aussi... Sochaux. S'il a officiellement annoncé sa retraite en 2017, il est toujours membre de la DTN et aurait été sondé par les dirigeants normands, pour un poste d'entraîneur ou de manager.

Oswald Tanchot jouit d'une belle côte dans plusieurs clubs de Ligue 2 : Lens et le Paris FC, notamment © Maxppp - Emmanuel Lelaidier - HAC Foot

Par ailleurs, d'autres noms circulent comme potentiels successeurs d'Oswald Tanchot :

Olivier Dall'Oglio : limogé par Dijon, cette saison, club qu'il avait fait monter et qu'il avait maintenu en Ligue 1.

: limogé par Dijon, cette saison, club qu'il avait fait monter et qu'il avait maintenu en Ligue 1. Ludovic Batelli : ancien entraîneur de Valenciennes et Amiens, puis sélectionneur de plusieurs équipes de France chez les jeunes. Il est aujourd'hui sélectionneur des U23 en Algérie.

: ancien entraîneur de Valenciennes et Amiens, puis sélectionneur de plusieurs équipes de France chez les jeunes. Il est aujourd'hui sélectionneur des U23 en Algérie. René Girard : ancien sélectionneur des espoirs, champion de France avec Montpellier en 2012. Il est aujourd'hui sans club, après une expérience au Maroc (WAC Casablanca).

: ancien sélectionneur des espoirs, champion de France avec Montpellier en 2012. Il est aujourd'hui sans club, après une expérience au Maroc (WAC Casablanca). Thierry Uvenard : actuel entraîneur des féminines du HAC.

: actuel entraîneur des féminines du HAC. Alain Giresse : actuel sélectionneur du Mali, il a dirigé Christophe Revault au PSG puis à Toulouse.

Des pistes froides, pour le moment, mais des noms qui reviennent avec plus ou moins d'insistance au sein du club, et en dehors. Sans compter les nombreux CV qui arriveraient en cas de départ de l'actuel technicien.

Les derniers entraîneurs du HAC en stats :

Oswald Tanchot : 98 matchs

40 victoires (41%)

31 nuls (32%)

27 défaites (27%)

Bob Bradley : 34 matchs

16 victoires (47%)

10 nuls (27%)

8 défaites (26 %)

Thierry Goudet : 29 matchs

11 victoires (38%)

9 nuls (31%)

9 défaites (31%)

Eric Mombaerts : 75 matchs

26 victoires (34%)

25 nuls (33,5%)

24 nuls (32,5%)

Cédric Daury : 126 matchs