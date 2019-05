Ligue 2 - Havre AC : pas gagné, mais loin d'être plié pour les footballeurs havrais

Plus mal classé des quatre équipes qui se disputent la quatrième et la cinquième place de Ligue 2, le HAC n'a pas dit son dernier mot. Les havrais veulent croire qu'une place de barragiste est encore accessible.

A trois matchs de la fin du championnat, le Havre AC est septième de Ligue 2 : un point de retard sur Lens (6), trois sur le Paris FC (5) et quatre sur Lorient (4). Les ciel et marine vont tout faire pour se hisser parmi les cinq premiers afin de disputer les play-off. Il va sans doute falloir, au minimum, gagner les trois dernières rencontres. A commencer par le Gazelec Ajaccio ce vendredi soir (20h) au Stade Océane. Et prier pour que le concurrents ne fassent pas la même chose.

Ce n'est pas gagné, mais c'est encore loin d'être plié - Bertrand Queneutte.

Le HAC sans pression, face à ses équipes sous pression. C'est ce qu'estime Alexandre Bonnet, le capitaine. Pour lui, le mental va beaucoup compter sur ces trois dernières journées, dans la lutte à distance.

Alexandre Bonnet arrive en fin de contrat avec le HAC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Le Paris FC mieux placé ?

Cinquième de Ligue 2, le Paris FC semble bénéficier du calendrier le plus favorable d'ici la fin du championnat, et constitue tout de même la principale cible de Lens et du HAC. Les parisiens reçoivent Grenoble, vont au Red Star, avant de recevoir le Gazelec Ajaccio. Oswald Tanchot, entraîneur du Havre AC, au micro de Bertrand Queneutte :