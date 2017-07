Ligue 2 - Havre AC : une première réussie, pour Yacouba Coulibaly

Très attendu, le remplaçant de Ferland Mendy au poste de latéral gauche a réussi sa première en match officiel avec les Ciel et Marine. Yacouba Coulibaly a laissé entrevoir un joli potentiel et de belles promesses pour la suite.

On peut lui reprocher d'avoir oublié, dans son dos, Jonathan Gradit en toute fin de match. On peut aussi lui reprocher quelques choix, pas toujours les plus judicieux. Mais alors, on pinaille. On chipote, car non seulement Yacouba Coulibaly jouait pour la première fois un match officiel dans le championnat de France, mais il avait en plus la lourde tâche de faire oublier la révélation de la saison dernière, Ferland Mendy. Et de manière générale, le jeune burkinabé a relevé le défi haut la main.

Percutant, remuant, présent dans les duels, généreux et appliqué, l'international de 22 ans a récupéré beaucoup de ballons, qu'il a souvent portés vers l'avant dans son couloir gauche, effaçant parfois plusieurs adversaires. Lui qui n'avait jamais connu de préparation d'avant saison si dense, il a aussi, semble-t-il, parfaitement digéré la charge de travail imposée par le staff, capable de s'enfiler 90 minutes d'entrée, ce vendredi, face à Tours. Ainsi, même si rien n'est figé, il pourrait s'avérer plus compliqué que prévu pour Baba Traoré de déloger son concurrent au poste de latéral gauche. Du moins, si ce dernier confirme et se montre régulier.

Les premiers mots de Yacouba Coulibaly après la rencontre, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Le coach Oswald Tanchot, à propos de Yacouba Coulibaly et des trois recrues alignées face à Tours :