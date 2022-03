Ligue 2 : Huitième défaite à l'extérieur du Pau FC, battu à Dunkerque

Si les Palois avaient des ambitions plus élevées que le maintien en cette saison 2021/2022 et qu'ils ne les atteignent pas, ils pourront à coup sûr se retourner vers leurs prestations à l'extérieur. Avec seulement deux victoires, Pau a concédé sa huitième défaite de la saison hors des terres béarnaises. Un revers sur le plus petit des scores (1-0) sur un but de Malik Tchokounté à la demi-heure de jeu.

L'écart est minime, mais les Palois peuvent remercier leur gardien Stefan Bajic, auteur de quatre parades décisives. Il a permis à Pau de rester en vie, de continuer à y croire. Mais à Dunkerque, Pau a encore une fois subi pendant plus d'une heure. Avant de réagir grâce aux changements de Didier Tholot.

Malgré quelques tentatives timides en fin de rencontre, le Pau FC s'incline pour la huitième fois de la saison à l'extérieur - le 18e bilan de L2 à l'extérieur - mais reste dans le top 10 à la huitième place.