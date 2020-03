Ligue 2 : "Il faut finir le championnat" pour le président de l'US Orléans

Les acteurs du foot professionnel et de la Ligue 2 se concertent. Le championnat a été arrêté à 10 journées de la fin à cause de l'épidémie de Coronavirus. A l'US Orléans, le club est à l'arrêt, les joueurs aussi, mais les instances essaient d'envisager la reprise et ses conditions.