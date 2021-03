Ligue 2 : "Il nous reste neuf finales à jouer", Sébastien Desabre avant Niort-Toulouse

Avec une seule victoire et dix points pris en 2021, les Chamois Niortais n'ont plus le temps de gamberger. A l'heure de recevoir Toulouse, ils doivent rapidement aller chercher un maintien qui se fait beaucoup trop attendre, au risque de jouer avec le feu.

Les Chamois Niortais, 15èmes, reçoivent Toulouse, 3ème, ce samedi à René-Gaillard. Niort qui reste sur deux défaites de suite et qui doit encore aller chercher des points pour son maintien affronte l'une des formations les plus solides de Ligue 2, plus que jamais en course pour la montée.

Une affiche de gala mais avec, toujours, l'urgence de finaliser au plus vite un maintien qui tarde à se dessiner à neuf journées de la fin du championnat. L'entraîneur niortais Sébastien Desabre : "Ce que j'attends, c'est une réaction de mes joueurs par rapport aux deux derniers matches. On a un coup de moins bien depuis quelques temps. C'est le moment d'avoir une grosse réaction à domicile. Le fait de jouer Toulouse ? C'est peut-être la bonne équipe pour pouvoir avoir cette motivation en terme de challenge".

Le technicien poitevin appelle ses joueurs au rassemblement. Et les enjoint de passer des paroles aux actes. "Les joueurs se sont parlés. Ce n'est pas l'heure de se désunir, il faut se serrer les coudes dans la dernière ligne droite. Cela va être neuf finales et il faut les aborder comme telles. Sur le terrain et pas simplement dans la bouche. Les intentions, ça ne vous fait pas gagner des points. Je veux du caractère. Qu'on soit difficilement manœuvrable, pas simplement accepter qu'on prenne un but et qu'on court après le score".

Sébastien Desabre se souvient également que lors des deux premières confrontations contre le TFC, son équipe avait livré de bonnes prestations, en coupe comme en Ligue 2. "Ce n'est pas passé loin les deux fois. On avait changé le système de jeu à l'aller. Cela peut-être une option pour les mettre en difficulté. J'avais trouvé que mon équipe avait été très bien avec une défense à trois et deux attaquants. Il va falloir quoiqu'il arrive courir, s'engager, ne pas subir et essayer de perturber leur circuit de passes qui est vraiment bon parce que c'est une très bonne équipe du championnat"

Du côté du groupe niortais, Ibrahima Conté est suspendu. Darlin Yongwa, lui, fait son retour. Quant aux internationaux, ils seront bel et bien à disposition, la LFP ayant décidé de retenir les joueurs évoluant hors d'Europe. Niort-Toulouse, coup d'envoi à 20h, à vivre dès 19h45 sur l'antenne et francebleu.fr