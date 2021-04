Ligue 2 : Inarrêtable, le Pau FC punit Auxerre (3-0)

Il y a des soirs comme ça... Auxerre (6e) a eu près de 70% de possession, a frappé presque deux fois plus au but que le Pau FC, a touché deux fois les montants de la cage gardée par Alexandre Olliero, mais c'est bien le Pau FC qui s'est imposé 3-0 ce mardi soir au Nouste Camp. Un but signé Victor Lobry (37e) puis un doublé de Mayron George (44e et 78e) permettent au club béarnais d'étirer sa série en cours à huit matchs sans défaite, et de grimper à la 14e place de Ligue 2.

Le match à Toulouse reporté ?

A désormais quatre journées de la fin, le Pau FC a eu la bonne idée de placer quatre équipe entre lui et la zone rouge... mais l'écart avec la place de barragiste n'est que de trois longueurs, de huit avec la place de 19e et premier relégable. Le maintien, en (très) bonne voie, n'est pas encore mathématique.

Le Pau FC aurait du se déplacer à Toulouse ce samedi pour boucler une semaine à trois matchs mais le TFC a demandé ce mardi soir le report de la rencontre. Les Violets comptent douze joueurs et deux membres du staff positifs au coronavirus. Le prochain match des Palois pourrait donc à nouveau être au Nouste Camp où ils sont sur une série de cinq victoires consécutives depuis leur retour, face à l'AC Ajaccio le 1er mai prochain.