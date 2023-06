Ligue 2 - "J'ai un goût amer dans la bouche" confie Pierrick Cros après son départ du Stade Lavallois

Pierrick Cros aura connu des très hauts comme des très bas au Stade Lavallois. Le défenseur central, formé à l'AS Saint-Étienne est arrivé à l'été 2020, en pleine crise sanitaire. Pour sa première saison, il est régulièrement titulaire aux côtés de Jules Prince Mendy, mais le club mayennais échouera cette année-là dans sa quête de remontée en Ligue 2.

Sa deuxième saison est d'une autre saveur. Pierrick Cros dispute sous les ordres d'Olivier Frapolli dix-neuf matchs et savoure l'accession en Ligue 2. "Ca reste un moment important de ma carrière parce que ma trajectoire n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai toujours été aller chercher les choses dans ma carrière. On a réussi à monter et obtenir ce titre. Le deuxième personnellement" raconte le joueur.

Seulement deux matchs en L2 cette année

Mais en Ligue 2, l'entraîneur ne compte plus sur lui. Pierrick Cros n'aura joué que deux matchs cette saison. Le 26 décembre 2022, pour sa première titularisation, le natif de Montbrison marque contre son camp face à Dijon. Le Stade Lavallois subit la plus grosse défaite de sa saison (0-5).

"Que s'est-il passé cette saison pour que je joue aussi peu ? Je me pose encore la question. J'ai eu pas mal d'échanges avec le coach. Je pense que les choses n'ont pas été claires dès le début. Je restais sur deux exercices plutôt correctes. Surtout avec ce titre. J'ai été vice-capitaine en National. J'étais très content de regoûter à la Ligue 2, mais pas de cette manière-là. J'ai un goût amer un peu dans la bouche. J'ai perdu quand même un an en jouant très peu" déclare Pierrick Cros.

Désormais le défenseur central se tourne vers l'avenir qu'il verrait bien dans un club de National ou de Ligue 2. Pierrick Cros n'exclut pas un départ à l'étranger. Un club l'a pour l'instant contacté.