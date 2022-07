Ligue 2 (J1) : à Bastia, le Stade Lavallois démarre son aventure en toute humilité

Ca y est on y est ! Après six semaines de préparation, le Stade Lavallois entame sa saison de Ligue 2, la trente-deuxième de son histoire. Le menu est copieux d'entrée avec un déplacement sur l'île de beauté face au SC Bastia, dans le mythique stade Armand-Cesari. Après un exercice 2021-2022 incroyable en National, auréolé d'un titre de champion, le Stade Lavallois démarre son nouveau parcours en toute humilité.

Maxime Hautbois dans la cage

Plusieurs hommes vont jouer leur premier match dans le monde professionnel, comme l'attaquant Geoffray Durbant. 28 buts en national sur les deux dernières saisons. Ce samedi soir, la marche sera un peu plus haute avec en face de lui des défenseurs encore plus aguerris. "Tout change au niveau technique, au niveau tactique, au niveau physique. Il faut s'adapter. _Si tu n'es pas prêt, tu vas te faire manger_. Et le but, c'est d'arriver à ce que les défenseurs te craignent. J'ai très envie de prouver que ce que j'ai fait par le passé, ce n'est pas que de la chance, c'est du travail" assène le buteur mayennais.

En l'absence du gardien Alexis Sauvage, c'est l'éternel Maxime Hautbois qui tiendra la cage mayennaise. En 2017, il a vécu la dernière saison de Ligue 2 des Tango. Le portier de 31 ans s'attend à être davantage sollicité dans son but. "Dans ce championnat, les attaquants sont plus malins. Ça va plus vite. _Nous, on a des automatismes par rapport à l'année dernière_, le système de jeu n'a pas changé donc c'est plus facile aussi" estime-t-il.

15 joueurs ont déjà goûté à la Ligue 2

Le joueur le plus capé en Ligue 2 au Stade Lavallois s'appelle Anthony Gonçalves (294 matchs), juste devant Jimmy Roye (248 matchs). Leurs expériences seront précieuses dans le bouillant stade corse. Olivier Frapolli l'entraîneur, a hâte d'y être. "Avec les dirigeants dès la saison dernière, on a fait en sorte que dans notre construction d'équipe, on ait des joueurs qui connaissent cette division donc on va forcément aussi s'appuyer sur ces joueurs-là. Et puis pour les autres, c'est top. Pour certains, c'était le rêve et on a des joueurs qui vont découvrir la Ligue 2 à 30 ans ou à 31 ans. Donc notre degré de motivation sera au plus haut. Après, la motivation n'est qu'une part de la performance. Il y a aussi plein d'autres aspects : le mental, la technique, la tactique, le physique" explique le coach. 15 joueurs dans l'effectif du Stade Lavallois ont déjà joué en Ligue 2 par le passé.

Le groupe

