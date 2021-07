Ligue 2 (J1) - Amiens-AJA : les Icaunais veulent chasser les doutes pour la reprise de la saison

Une AJA avec un peu plus d'interrogations que de certitudes, un groupe rajeuni avec pas mal d'absents, des Amiénois ambitieux : voici ce qu'il faut savoir sur Amiens-AJA (1ère j. L2) ce samedi à 19h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Avec un groupe handicapé par les blessures et absences mais fortement rajeuni, l'AJA de Mathias Autret débute son championnat à Amiens ce samedi (1ère j. L2) au stade de la Licorne. Coup d'envoi 19h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

"Pendant six semaines, je me suis chié dessus, c'est pas compliqué !" En une phrase, l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan a résumé l'intersaison peu évidente que l'AJA a dû digérer avant d'entamer son premier match de championnat de Ligue 2 version 2021/2022 à Amiens ce samedi (19h). Pour commencer, un budget resserré avec la crise sanitaire ajoutée à celle des droits TV (-20% pour s'établir à 20 millions d'euros). Puis, le couperet du gendarme financier du foot français, la DNCG, qui a interdit le club icaunais de recruter à titre onéreux avec encadrement de sa masse salariale.

Les quatre fois où je suis monté, on jouait le maintien ! - Jean-Marc Furlan

Conséquence : un mercato un peu atone - comme pour de nombreux clubs en France - avec seulement deux arrivées (Gaëtan Perrin, Théo Pellenard), quelques prolongations (Rémy Dugimont, Quentin Bernard et Kenji-Van Boto, parti en prêt à Pau), mais toujours pas d'attaquant censé remplacer Mickaël Le Bihan et ses 19 buts parti à Dijon cet été. Sans oublier une préparation qui a apporté plus de coups durs que de satisfactions : deux derniers matches perdus à Reims (4-1), équipe de L1, et à Auxerre contre Orléans (N1) sur le score de 3-1, mais surtout les blessures longue durée du milieu Ousoumane Camara (rupture du ligament croisé antérieur du genou, six mois d'absence) et du défenseur Gautier Lloris (fracture de deux métatarses, deux mois d'absence).

Un tableau qui invite à la grande prudence avant de débuter les hostilités en L2, d'autant que James Zhou, le propriétaire chinois et président du club, n'a pas fixé comme objectif la montée à tout prix cette saison. "Par rapport aux événements, il ne nous a pas dit qu'il fallait la Ligue 1, pas du tout" insiste Jean-Marc Furlan, dont c'est la dernière année de contrat (il a une saison en option en cas de montée). "Monsieur Zhou veut qu'on s'attache d'abord à prendre 40 points pour se maintenir le plus tôt possible", poursuit le coach ajaïste. Comme Guy Roux à son époque ? On n'en est pas là, mais même si le club se veut ambitieux, il est confronté aux réalités actuelles. "Quand tu sais qu'il ne te reste qu'un an (de contrat), que tu dois faire des résultats, qu'on a beaucoup de mal à recruter… Il y a encore plus d'aléas et d'imprévisibilité que d'habitude."

Pour Jean-Marc Furlan, cette situation "fait aussi partie du foot et du métier d'entraîneur. Mais comme je dis à mes joueurs, ça nous met aussi dans la lutte et le combat, l'envie de s'arracher et de se battre comme je dis à mes joueurs". Positive attitude donc. Et ce n'est pas parce que l'AJA semble dans le dur sans avoir commencer le championnat qu'il ne pourrait pas y avoir une belle surprise à l'arrivée, susurre le technicien : "Les quatre fois où je suis monté, on jouait le maintien !"

Beaucoup d'absents et un groupe rajeuni avant d'aller à Amiens

L'Association de la Jeunesse Auxerroise n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom depuis l'arrivée de Jean-Marc Furlan au poste d'entraîneur quand on jette un œil au groupe de 18 joueurs convoqués pour le déplacement en Picardie. Un rajeunissement contraint et forcé. Camara et Lloris sont out un long moment et Dugimont, 14 buts la saison passée, se remet d'une douleur au dos. Carlens Arcus pour Haïti et Kévin Fortuné pour la Martinique ont disputé la Gold Cup cet été et sont actuellement au repos.

Résultat, six jeunes joueurs formés au club ou évoluant habituellement en réserve ont été retenus par Jean-Marc Furlan. Dont trois qui seront pour la première fois de leur carrière alignés sur une feuille de match de L2 : le défenseur Paul Joly (21 ans), le milieu Iyad Mohamed (19 ans) et l'attaquant Nicolas Mercier (18 ans). Le deuxième gardien Sonny Laiton, ainsi que les attaquants Lassine Sinayoko et Mohamed Ben Fredj (tous 21 ans) ont eux déjà disputé des rencontres de championnat avec les pros la saison dernière.

Des jeunes qui ont vraiment fait bonne impression durant la préparation explique le défenseur Quentin Bernard : "J'ai pu les tacler et les brasser l'an dernier parce qu'ils venaient aux entraînements comme s'ils étaient en réserve, sans trop de motivation ni d'envie. Mais depuis le début de la prépa', les jeunes ont un comportement exemplaire. Ils nous poussent aussi, nous, les vieux, à se surpasser." Des jeunes pousses à l'état d'esprit "vraiment irréprochable", insiste le vice-capitaine. "Quand ils font de bonnes choses, qu'ils sont investis et concernés comme depuis le début de la préparation et notamment cette semaine d'avant-match, il faut aussi les féliciter. On aura besoin d'eux. Le coach est souvent derrière eux, mais il y a certains jeunes à fort potentiel. Et j'espère que ça tirera l'AJA vers le haut."

Amiens envisage "le Top 5"

Nouvel écusson, nouvel entraîneur : après avoir digéré la saison dernière, celle de la descente en L2, terminée à la 10e place avec le deuxième moins bonne attaque du championnat (34 buts) Amiens a affirmé ses ambitions par la voix de Philippe Hinschberger, arrivé sur le banc picard cet été après sa 4e place obtenue avec Grenoble. "Le club d'Amiens présente un budget qui doit lui permettre de rentrer dans les cinq ou six meilleurs clubs de Ligue 2. Mon objectif est d'au moins attraper le Top 5, affirme-t-il auprès de France Bleu Picardie. On abordera tous les matchs avec la même volonté de jouer, d'attaquer même si il faut gagner nos matchs 3-2 ou 5-3 ! Toujours est-il qu'en termes d'ambiance et de comportement, j'attends de cette équipe d'Amiens qu'elle lâche les chevaux ! "

En attendant le recrutement d'un arrière gauche et d'un attaquant, Amiens devrait faire sans son capitaine et meneur de jeu Arnaud Lusamba, suspendu, et qui avait vraiment bien embêté la formation auxerroise lors du dernier match à la Licorne la saison dernière (1-1, 28e j.). En revanche, l'autre poison amiénois ce soir-là, Adama Diakhaby, devrait être titulaire en attaque aux côtés d'une des recrues du club, le Nigérian Toluwalase 'Tolu' Arokodaré.