Ligue 2 (J1) - DFCO - Saint-Etienne, pour démarrer fort et prouver les bonnes intentions

Le DFCO défie l'AS Saint-Etienne, club relégué de l'élite, pour la 1ère journée de Ligue 2 samedi 30 juillet 2022 (15h). Après une préparation réussie, "il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux et se faire plaisir" résume le nouvel entraîneur Omar Daf.

D'habitude, la période des résolutions, c'est plutôt en plein hiver au moment du jour de l'an. Au DFCO, elles ont été prises au cœur de l'été. Faire table rase de la saison dernière, de l'ère Garande, et de la décevante 11e place finale. Regarder vers le haut et bonifier une préparation réussie - trois défaites et un nul sur les amicaux, 14 buts marqués et un seul concédé - sous les ordres du nouvel entraîneur Omar Daf. Privés de Deaux, Scheidler, Dobre et peut-être Jacob (incertain), les Dijonnais entament leur championnat samedi 30 juillet 2022 par un gros morceau : l'AS Saint-Etienne. Coup d'envoi 15h au Stade Gaston Gérard, à vivre en intégralité à la radio grâce à FBB.

Prendre un bon départ

"Il y a eu beaucoup de frustration sur la saison dernière, on sent des joueurs qui ont envie d'en découdre. (...) Il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux et se faire plaisir", analyse Omar Daf. Frapper fort, d'entrée, face aux Verts, qualifiés sans détour de "favoris" par le néo-dijonnais, avec leur étiquette de "relégués de Ligue 1". Les "Rouges" veulent montrer qu'ils peuvent rivaliser, qu'ils peuvent faire partie de la course vers les sommets cette saison, et ne pas se contenter du ventre mou (voire pire, de lutter pour le maintien), dans un exercice où seuls les deux premiers accéderont à la Ligue 1.

Historiquement, démarrer une saison par une victoire n'est pas vraiment une spécialité dijonnaise. C'est arrivé seulement deux fois sur les dix dernières saisons. La dernière en 2018/2019 (un succès 2-1 à Montpellier, en L1), l'autre ... en 2012/2013 (1-0 à domicile contre Guingamp, en L2).

Trop tôt pour parler de l'objectif final, vraiment ?

Au sortir de l'exercice précédent, le 16 mai, le président du DFCO, Olivier Delcourt, l'avait annoncé en direct dans 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne : "L'objectif sera de finir dans les deux premiers. L'objectif c'est de monter dès la saison prochaine". Communication risquée qui ne laisse pas le droit à l'erreur, ou ambition volontairement élevée pour tirer le club vers le haut ? Les supporters se feront leur avis.

Un objectif rappelé à l'attaquant Mickaël Le Bihan en conférence de presse d'avant-match, qui semble partager les ambitions de son président : "Quand on voit l'équipe qu'on a ... On sait qu'on a raté la saison dernière. Je pense qu'on est assez costauds, on attend une ou deux recrues, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, à nous d'êtres performants et réguliers, c'est ce qu'il faut pour monter".

"C'est beaucoup trop tôt. Il y a des joueurs encore en instance de départ. Sur le plan offensif nous ne sommes pas encore au complet" - Omar Daf

Des velléités doucement tempérées par le nouvel entraîneur dijonnais, Omar Daf : "Nous nous devons d'être ambitieux. Maintenant, il faut aussi aborder ce championnat très homogène avec beaucoup d'humilité. C'est beaucoup trop tôt. Il y a des joueurs encore en instance de départ. Sur le plan offensif nous ne sommes pas encore au complet. Une fois qu'on aura notre effectif au complet, que le championnat sera lancé, on pourra parler d'objectifs clairs". Une demande de renforts à lire entre les lignes, alors que l'ailier portugais Xande Silva (Nottingham Forest) se rapproche d'une signature à Dijon.