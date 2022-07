Ligue 2 (J1) - Les échos avant DFCO - Saint-Étienne

Les affaires reprennent pour le DFCO, 11e de Ligue 2 la saison dernière. Pour le premier match de l'exercice 2022/2023, les "Rouges" reçoivent l'AS Saint-Étienne, équipe reléguée de Ligue 1, samedi 30 juillet (15h) au Stade Gaston-Gérard. Une rencontre à suivre en intégralité à la radio et sur l'application France Bleu.

Quels absents ?

Le DFCO sera privé de plusieurs joueurs pour ce premier match de la saison. Les attaquants Aurélien Scheidler et Alex Dobre sont forfaits, tout comme le milieu de terrain Lucas Deaux. Incertitude autour de la présence du meneur de jeu Valentin Jacob.

Intérêt confirmé pour Xande Silva

Une préparation réussie

Le DFCO s'est montré appliqué pendant le mois de préparation. Quatre matchs amicaux, sous les ordres du nouvel entraîneur, l'ex-sochalien Omar Daf, pour un bilan de trois victoires (6-0 Saint-Apollinaire, 6-0 Villefranche et 1-0 Le Havre) et un match nul (1-1, Annecy). Offensivement, les "Rouges" ont déroulé, avec 14 buts inscrits (cinq par l'attaquant Mickaël Le Bihan, buteur à chaque match). Surtout, derrière, la deuxième plus faible défense de L2 la saison dernière semble avoir resserré les mailles, avec un seul but encaissé.

Et côté Stéphanois ?

Du côté de l'adversaire stéphanois, plusieurs joueurs ne feront pas le déplacement en Bourgogne. "Dylan Chambost, Yvan Neyou, Harold Moukoudi, Antoine Gauthier, Aïmen Moueffek et Charles Abi ne seront pas aptes", a indiqué l'entraîneur Laurent Batlles en conférence de presse. En revanche, les deux recrues Mathieu Cafaro et Victor Lobry "seront du voyage à Dijon".