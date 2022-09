Ligue 2 (J10) - Une défense diminuée pour DFCO - Le Havre, Xande Silva de retour ?

Le DFCO retrouve le chemin du championnat de Ligue 2, après deux semaines de trêve internationale. Sur une série très négative de quatre défaites consécutives, Dijon, 11e, reçoit Le Havre, 2e, samedi 1er octobre 2022 au Parc des sports Gaston Gérard. Une (nouvelle) occasion de se relancer.

Cheick Traoré suspendu

Suspendus à Bordeaux lors de la dernière journée, Christopher Rocchia, Daniel Congré et Ousseynou Thioune vont retrouver leur place dans le groupe. Pas Cheick Traoré : le latéral droit a écopé d'un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Dommage, pour ce joueur qui avait inscrit le seul but de sa carrière ... face au Havre, la saison dernière.

Un côté droit de la défense décimé

Dijon sera toujours privé de son défenseur central Zargo Touré, qui continue de soigner son genou. La défense sera affaiblie, surtout sur son côté droit : les deux latéraux de métier sont absents. Ahmad Ngouyamsa et Cheick Traoré (qui est suspendu) ont passé la semaine aux soins.

La date de retour de Cheick Traoré n'est pour l'instant pas connue. Son entraîneur, Omar Daf, évoque "une blessure qu'il trainait depuis quelques temps. Depuis une dizaine de jours, il travaille individuellement pour récupérer".

Quelle(s) solution(s) ? D'abord, l'option "jeune". Plusieurs joueurs de la N3 sont "montés" s'entraîner avec les pros pendant la trêve. Il y a également l'option remodelage tactique. Adepte du 4-2-3-1, du 4-3-3 et plus rarement du 4-4-2, en cours de match, Omar Daf est déjà passé à trois derrière, utilisant Walid Nassi comme piston droit. Plus improbable, voir l'un des deux latéraux du côté gauche (Fofana ou Rocchia) occuper le couloir droit, ou voir l'un des centraux se décaler sur le côté de la défense. Réponse samedi aux alentours de 18h.

Vers un retour de Xande Silva

Étincelant (deux buts, deux passes décisives) avant sa blessure fin août, le portugais Xande Silva est proche d'un retour. "On est très contents de le retrouver sur le terrain, il s'est entrainé cette semaine", confirme son entraîneur, Omar Daf, qui laisse planer le doute sur une éventuelle titularisation. "On verra combien de temps il pourra tenir samedi". Une bonne nouvelle, son absence rimant avec l'inefficacité offensive dijonnaise.

La décla : "beaucoup de frustration"

Omar Daf, à propos de la série de quatre défaites consécutives : "Beaucoup de frustration. Sur ces défaites, on a fait des erreurs qu'il faut gommer, à Bordeaux on a joué la meilleur équipe depuis le début du championnat, et si on ne fait pas l'erreur à la fin on peut obtenir le match nul".

Le technicien dijonnais estime "qu'hormis face à Bastia, un non-match", les défaites (Annecy, Sochaux, Bordeaux) se jouent sur des détails.

La stat : Le Havre, une seule défaite

Un seul revers : le HAC est l'équipe qui a concédé le moins de défaites depuis le début du championnat. Les Normands ne sont tombés qu'une seule fois : lors de la deuxième journée, à Valenciennes. Sur les quatre derniers matchs, quand le DFCO a perdu quatre fois, les Havrais se sont imposés à quatre reprises.

"C'est une équipe qui a de la qualité et une bonne maîtrise technique, ce sera un beau défi pour nous, analyse Omar Daf. Ils ont les joueurs pour bien défendre, une équipe bien équilibrée. Cette équipe n'est pas deuxième par hasard". C'est une équipe solide, qui produit un beau football. Je m'attends à un gros match à Gaston Gérard, ce sont des matchs plaisants à jouer", affirme de son côté le gardien de but, Baptiste Reynet.