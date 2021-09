Ligue 2 (J10) - Sochaux-AJA : un choc pour conclure le triptyque marathon des Auxerrois

L'AJA face à gros morceau pour le podium, Touré de retour mais inquiétude pour Coeff, un stade Bonal qui réussit aux Icaunais : tout savoir sur Sochaux-AJA (10e j. L2) ce vendredi à 21h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 20h45.

Gaëtan Charbonnier, co-meilleur buteur de L2 (six buts) va-t-il frapper à nouveau ? Réponse contre Sochaux ce vendredi (10e j. L2) au stade Bonal. Coup d'envoi 21h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 20h45.

Un choc pour boucler le quart du championnat et une semaine (six jours en réalité) à trois matches : l’AJA (4e, 18 points) s’en va défier Sochaux (3e, 19 points) ce vendredi au stade Bonal (21h, 10e j. L2). Une victoire icaunaise, et les hommes de Jean-Marc Furlan retrouveraient le podium alors qu’Ajaccio (2e, 19 points) se rend à Bastia pour le derby corse. Il y a un coup à jouer pour les Ajaïstes.

Enfin un match référence face à un gros ?

"Un gros challenge, passionnant" dixit l’entraîneur face à une équipe "très, très technique". "Satisfait" du nombre de points déjà pris : 18 en neuf matches, soit une moyenne de deux points par rencontre. Avec ce ratio, on s’approche souvent de la vérité… "On peut être satisfait de ce chiffre, mais mon obsession, c’est comment tu fais progresser les garçons dans beaucoup de domaines" expliquait le technicien en conférence de presse d'avant-match, alors que jusqu’ici, les gros morceaux qu’a dû affronter l’AJA sont tous un peu restés en travers de la gorge : 0-0 contre Ajaccio, 3e j. L2 et 1-1 chez le Paris FC, 4e j. L2.

"Quand tu es entraîneur, la perspective n’est pas que sur ce match. Il va falloir continuer à s’améliorer sur plusieurs aspects du jeu" dit le coach comme pour évacuer la pression que pourrait ressentir ses hommes. Et pourquoi ne pas commencer par aligner un match référence face à un prétendant aux premières places ? Une bonne manière de boucler une semaine aux prestations bien différentes : une belle réaction à Quevilly-Rouen après le carton rouge infligé à Birama Touré en seconde période alors que les 45 premières minutes avaient été soporifiques ; et une sacrée maitrise durant le premier acte face à Rodez avant de baisser un peu de pied à l’heure de jeu.

"On avait préparé le deuxième match contre Rodez d’une façon complètement différente au niveau du programme, peut-être que ça a alerté, réveillé les garçons, détaille ‘JMF’. Je suis comme toi. Je rêve d’être dans les nuages de la 1ère à la 95e minute. Mais c’est plutôt rare." Et si c’était la bonne ce vendredi soir ?

