Ligue 2 (J10) : Sochaux vise la passe de 3 contre Clermont .. et le podium ?

Sochaux, France

Sochaux vise la passe de 3 .... et le podium !! Le FCSM ne veut pas en rester là. Impressionnants de maîtrise à Rodez, les jaune et bleu veulent signer un 3ème succès d'affilée ce vendredi soir face à Clermont à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 2. Avec l'objectif de faire coup double, à savoir, rester invaincus à Bonal et monter éventuellement sur le podium juste avant la trêve internationale. Sochaux, 6ème, compte donc poursuivre sur sa lancée. Mais pour cela, il va falloir battre des Clermontois, 7èmes, et surtout redoutables en déplacement avec déjà 3 victoires à l'extérieur (Troyes, Orléans, Paris FC)

"On ne se fixe aucune limite" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Pour le coach sochalien, le message est clair avant d'affronter le Clermont Foot "On ne connaît pas nos limites, et on ne se fixe pas de limites. Dans la vie, les gens qui ont des ambitions, ils avancent. Quand on se contente de ce qu'on a, quand on s'arrête, eh bien on finit par perdre les acquis donc pour moi, le message, c'est de toujours continuer, continuer, continuer à regarder devant. On est sur une bonne dynamique, sur une bonne série. Ce qui était important pour moi, c'était de donner vraiment une identité à cette équipe. C'est en train de prendre forme, il faut donc continuer dans ce sens".

L'entraîneur des jaune et bleu se veut donc ambitieux mais ne change pas pour autant de posture face à une éventuelle euphorie qui gagnerait les rangs sochaliens "Il faut toujours rester humbles, très attentifs. C'est un championnat très long, on le connaît, donc à nous de ne pas se relâcher, et de garder le même rythme des performances qui sont les nôtres en ce moment".

Au pied du podium à la trêve ?

Jérémy Livolant, attaquant de Sochaux "C'est un gros objectif d'arriver à la trêve à la 5ème, voire 4ème place (et même le podium à la faveur des autres résultats). Il faut être vigilants quand même, on rigole de plus en plus à l'entraînement mais attention au relâchement. Après vu tout ce qu'on a réalisé depuis le début de saison, on mérite notre place. On a encore fait une super semaine de travail à l'entraînement, tout le monde est à 100%. C'est un gros test contre Clermont, mais on peut franchement rivaliser et un autre succès à Bonal, ça nous ferait du bien pour la confiance. On pourrait ensuite être plus ambitieux encore"

Jérémy Livolant est le meilleur passeur du FCSM (3 passes décisives) mais l'attaquant espère aussi inscrire très vite son premier but en jaune et bleu. Contre Clermont ? © Radio France - Hervé Blanchard

Les hommes de l'ombre à l'honneur

Omar Daf a, par ailleurs, tenu à mettre en avant "le travail fantastique du préparateur physique, Antoine Helterlin". "On en parle peu" commente le coach sochalien, mais "je lui tire un grand coup de chapeau parce que derrière notre projet de jeu, il y a un préparateur physique qui est au top niveau, qui permet à nos joueurs de s'exprimer en pleine possession de leurs moyens".

Le coach du FCSM a également salué le travail du jardinier de Bonal "On a retrouvé la qualité de la pelouse du Wembley (annexe Bonal) grâce au jardinier Thomas (Veron, et son équipe). Pour bien jouer, il faut des conditions d'entraînement de qualité, et c'est à nouveau le cas. On va essayer de maintenir tout ça"

Sochaux-Clermont, c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard