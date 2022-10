Ligue 2 (J10) : un Stade Lavallois "grand cru" attendu pour espérer faire vasciller Bordeaux

C'est une très belle affiche qui attend les spectateurs ce lundi 3 octobre au stade Francis-Le Basser. D'ailleurs, l'enceinte lavalloise sera pleine pour ce Laval / Bordeaux avec près de 9000 personnes.

Face au relégué de Ligue 1 et actuel 4e de Ligue 2 (après les matches de samedi), le Stade Lavallois (13e) ne part pas favori, mais, il y a beaucoup d'excitation à l'idée de jouer ce match. Bordeaux, c'est un club prestigieux pour le défenseur, Edson Seidou : "c'est une entité du football français. Pour moi, Bordeaux c'est un club qui, en Ligue 1, prétendait tout le temps à jouer l'Europe. C'est un match de prestige pour nous."

Les grands clubs ne meurent jamais

Les Girondins de Bordeaux semblent avoir digéré leur relégation et leur intersaison mouvementée. De quoi surprendre les adversaires et l'entraîneur de Laval, Olivier Frapolli : "surpris oui et non parce que cela reste un grand club et les grands clubs ne meurent jamais. Il y a un staff expérimenté et compétent. Les Bordelais n'ont visiblement pas été perturbés par l'incertitude de redémarrer en Ligue 2 ou pas. Ils ont bien géré et ça les a mis sur de bons rails."

On aura ce lundi face à face à Le Basser, le dernier de Ligue 1 contre le 1er de National de la saison passée. Mais aussi la plus jeune équipe de Ligue 2, Bordeaux, contre l'équipe la plus âgée, Laval. Et enfin, la moins bonne formation à domicile contre la meilleure défense du championnat. Mais l'exploit est possible, les Tango ont le droit de rêver.

Le retour de Sanna

Dans le groupe convoqué dimanche par Olivier Frapolli figure Sam Sanna. Le milieu récupérateur s'est entraîné toute la semaine et pourrait faire son retour dans l'équipe lavalloise après être resté éloigné des terrains de longues semaines en raison d'une blessure au genou. Pourrait, car l'entraîneur lavallois a dressé une liste de 19 joueurs pour 18 places.

19 joueurs ont été convoqués par Olivier Frapolli. - Stade Lavallois

Pierrick Cros, Remy Duterte et Kevin Tapoko (qui a repris l'entraînement) n'ont pas été retenus par l'entraîneur.

La rencontre Stade Lavallois / Girondins de Bordeaux sera à vivre sur France Bleu Mayenne lors de la soirée foot animée par Franck Gauteur. Les commentaires seront assurés par Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.