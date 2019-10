Ligue 2 (J10) - Valenciennes tombe face à Grenoble (2-0)

Valenciennes, France

Valenciennes n'avance plus en Ligue 2. Le VAFC s'est incliné 2-0 ce vendredi soir sur sa pelouse face à Grenoble lors de la 10e journée de championnat grâce à des buts de Jessy Benet (39e) et Willy Semedo (56e). Un score globalement logique au regard de la dominations des footballeurs isérois. Les hommes d'Olivier Guégan tombent à la 10e place au classement après ce second revers de suite. La trêve internationale arrive au bon moment.