Ligue 2 (J11) : à Grenoble, le Stade Lavallois va tenter de confirmer son aisance à l'extérieur

Si le Stade Lavallois n'a toujours pas gagné à domicile, ça se passe globalement mieux à l'extérieur avec un bilan très honorable de trois victoires pour deux défaites. A Grenoble, 11e au classement avec trois points de plus, les Lavallois ont certainement un bon coup à jouer.

Grenoble reste sur un bon nul à Saint-Etienne (2-2). Une équipe qui n'est pas facile à négocier explique l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli : "c'est une équipe qui très performante sur les contres. Les Grenoblois ont marqué les trois-quarts de leurs buts sur des transitions ou des contre-attaques. Grenoble ne fait pas partie des équipes qui ont un temps de possession le plus important. C'est aussi une équipe qui est performante à la maison. Et puis, j'ai constaté que c'est une équipe qui change souvent d'organisation. C'est même l'équipe qui a le plus changé d'organisation depuis le début de saison. Enfin, c'est une équipe qui commence à avoir une bonne expérience de la Ligue 2. On sent que l'expérience parle pour eux dans l'approche des matches."

Décision lundi pour Vinni Triboulet

Pour ce match, l'entraîneur mayennais pourra s'appuyer sur Anthony Gonçalves de retour de suspension. Sam Sanna, lui, est totalement rétabli, après sa blessure au genou gauche. Le milieu de terrain, Kevin Tapoko est également de retour. Cela permet à Olivier Frapolli d'avoir du choix et de faire tourner son effectif. Ryan Ferhaoui est laissé au repos. Remy Duterte et Kevin Perrot n'ont pas été retenus. Offensivement, il n'y a pas énormément de solution, mais le coach peut compter sur un Julien Maggiotti efficace, sur un Kader N'Chobi passeur.

19 joueurs font le déplacement à Grenoble.

Quant à l'attaquant Vinni Triboulet à l'essai depuis mardi 4 octobre. Sa présence aux Gandonnières s'est achevée ce vendredi midi. Une décision sera prise en début de semaine prochaine concernant l'avenir à Laval de ce joueur camerounais de 23 ans.

Le coup d'envoi du match Grenoble / Laval sera donné à 19 heures.

Soirée foot dès 18h45 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, notre consultant Ulrich Le Pen et Gildas Menguy au stade des Alpes.