Ligue 2 (J11) - AJA-Nîmes : 3e, les Auxerrois doivent apprendre à être chassés

L'AJA va se frotter à Nîmes, équipe reléguée de L1, pour tenter de rester sur le podium et poursuivre sa série d'invincibilité ce samedi (11e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 15h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

Poursuivre la série d’invincibilité en cours de cinq matches (trois victoires, deux nuls) et assumer sa place sur le podium juste avant la trêve internationale : voilà l’objectif de l’AJA (3e, 19 points) ce samedi face à Nîmes (10e, 13 points) à l’Abbé-Deschamps (15h, 11e j. L2).

Apprendre à être chassés plutôt qu’à être chasseurs

19 points après 10 matches de Ligue 2, son meilleur total à ce stade d’une saison dans la division sous la poule unique : l’AJA fait fort en ce début de championnat, la meilleure entame du club depuis la descente. La moyenne de deux points pris par match, le rythme de croisière qui quasiment vous assure le Graal en fin d’exercice, n’est pas encore atteint. Mais ce costume d’équipe du Top 3 presqu’au premier tiers de L2 est plutôt inédit pour les Auxerrois, qui doivent apprendre à vivre avec. "Quand tu es dans les trois premiers, tu es une cible, insistait Jean-Marc Furlan en conférence de presse d’avant-match. Mais quand tu es dans les trois premiers et que tu t’appelles l’AS Saint-Étienne, l’Olympique de Marseille, le PSG ou l’AJA, avec toute l’histoire que portent ces clubs, tu es une cible encore plus importante. Tu es dans la ligne de mire."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une pression supplémentaire mêlée à un sursaut d’orgueil des adversaires que les Ajaïstes doivent appréhender de la meilleure des manières pour ne pas se faire piéger, explique le technicien icaunais : "Chaque fois, les équipes élèvent leur niveau quand elles viennent ici. Nîmes, qui est déjà une belle équipe, va élever son niveau." Pour ‘JMF’, la clé, c’est "comment, depuis trois ans, tu parviens à faire exprimer aux joueurs leurs capacités à relever le défi. C’est ça qui a été dur au début, quand je suis arrivé : faire comprendre aux garçons que quand tu es à Auxerre, c’est d’autant plus dur quand tu es sur le podium et que tu t’appelles l’AJA car en face, les adversaires montent d’un cran".

Mais l’entraîneur auxerrois se délecte de ce nouveau cap à franchir pour ses joueurs. "Ce qui est excitant, c’est comment tu peux être capable, par ton football, de passer au-dessus." Et pour y parvenir, il faut savoir s’entourer de joueurs habitués à jouer les premiers rôles, et à lutter jusqu’au bout pour rester en haut. "Très souvent, par le passé, quand je voulais aller en L1, à Brest ou à Troyes, c’était comment recruter un certain nombre de joueurs qui ont déjà connu la pression des trois premières places, le stress et l’angoisse de l’équipe adverse qui se transcende, au fur et à mesure que la saison passe." C’est peut-être là où l’AJA a passé un palier, avec cette colonne vertébrale composée d’anciens Brestois vice-champions de L2 en 2019. D’ici le mois de mai 2022, il peut se passer encore beaucoup de choses. Reste à confirmer la bonne dynamique des Icaunais, match après match.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De la concurrence à droite de la défense pour Arcus

Si l’AJA en est là, c'est grâce à sa défense, la co-meilleure du championnat avec cinq buts encaissés, six matches sans encaisser de but dont quatre de suite. Mais dernièrement dans cette défense, un poste semble être en balance. Celui de latéral droit, habituellement occupé par Carlens Arcus. Cadre de l'équipe mais en fin de contrat l'été prochain, le défenseur haïtien est en train de manger son pain noir, alors que c’était sans doute l'Auxerrois le plus régulier du dernier championnat (il a pris part aux 38 matches de 2020/2021). Une seule rencontre disputée sur les trois précédentes, (Alexandre Coeff et Alec Georgen ont occupé le couloir droit respectivement à Quevilly-Rouen et Sochaux) et une place de titulaire menacée.

La raison ? Un apport offensif bien en deçà de ce qu'attend l'entraîneur Jean-Marc Furlan, pour qui la méforme du Grenadier de 25 ans peut s'expliquer par un été mouvementé, entre retour tardif dû à la Gold Cup disputée avec sa sélection, et envies d'ailleurs : "La perturbation estivale a été importante pour lui. On n’a pas la même vision que les présidents de club. Eux veulent des internationaux. Mais quand tu es entraîneur, tu n’as envie que d’une chose : que le joueur soit là, et pas ailleurs. Et puis, ce qu’on a vécu cet été, c’est un point d’interrogation. Carlens faisait partie des joueurs qui désiraient quitter le club, et ça n’a pas été le cas. Donc ça peut perturber le gamin."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais malgré son coup de moins bien, l'entraîneur ne veut pas enterrer son défenseur qu'il porte en haute estime. "Carlens, c’est une personne fantastique, merveilleuse dans le groupe, que tout le monde adore, moi le premier. Il faut toujours être prêt de lui pour lui redonner confiance. Il a des capacités athlétiques exceptionnelles, niveau Ligue des Champions, niveau international. C’est un élément sur lequel je compte." Alors, titulaire ou remplaçant face à Nîmes, Carlens Arcus ? C'est encore flou dans la tête du coach mais il faudra bien trancher. En attendant, le coach a donné quelques nouvelles de l’infirmerie. Le couteau suisse Alexandre Coeff, touché aux adducteurs, devrait reprendre "progressivement la semaine prochaine". Le défenseur Gautier Lloris, lui, est "en réathlétisation pour une semaine ou deux et devrait revenir assez rapidement" après sa fracture de deux métatarses en préparation. Enfin, pour Alexis Trouillet, c’est bien une entorse de la cheville que le milieu a contracté à Sochaux. Il en aurait "peut-être pour une petite dizaine de jours" dixit son coach.

Fomba de retour à l’Abbé-Deschamps

Attention au réveil de la bête blessée. Nîmes, 10e de L2, n’a plus gagné depuis cinq rencontres (trois défaites, deux nuls), et affiche des signaux inquiétants pour une équipe reléguée de L1 qui, sur le papier, affiche de belles individualités. Après la dernière défaite à domicile face au Havre (0-1), l’entraîneur des Crocos, Pascal Plancque, avait avoué ne plus reconnaître son équipe depuis plusieurs rencontres : "J'ai l’impression qu'on paye en ce moment la digestion de la descente en Ligue 2. Je veux qu'on fasse le deuil de la descente de la Ligue 1."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Outre le milieu Yassine Benrahou, meilleur buteur (quatre pions) et passeur (cinq galettes) de son équipe, il faudra malgré tout se méfier côté nîmois d’un certain… Lamine Fomba ! Formé à l'AJA, le milieu défensif de 23 ans, transféré de l'Yonne vers le Gard à l'été 2019 pour quatre millions d’euros (recrue la plus chère de l’histoire des Crocos à l’époque), réalise un début de saison canon avec deux buts inscrits lors des deux premières journées, et neuf titularisation au total. Il retrouvera avec émotion Auxerre. "C’est sûr que ce sera une rencontre particulière à l’Abbé-Deschamps, a déclaré Lamine Fomba en conférence de presse d’avant-match. J’ai passé toute mon enfance là-bas, j’ai été formé là-bas, j’ai pratiquement fait 10 ans là-bas. Je vais retrouver des anciens coaches, des anciens joueurs. Même dans la ville, j’y ai encore plein d’amis."

Mais Fomba espère surtout jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers : "Auxerre, ce sera un bon test. Ils sont 3e du championnat, c’est une très belle équipe, on a pu le voir à la vidéo. Je les suis depuis longtemps, je les connais pratiquement tous. Franchement, si on arrive à gagner à l’Abbé-Deschamps, ce sera un bon déclic pour nous !" Du côté de la route de Vaux, si l’on n’a pas oublié Lamine Fomba (38 matches en L2 avec l’AJA, trois buts, une passe décisive), on espère que le déclic attendra.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre