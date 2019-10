Ligue 2 (J11) - Lens fait match nul contre Auxerre (0-0)

Les footballeurs lensois ont fait match nul ce lundi soir contre Auxerre (0-0) en clôture de la 11e journée de Ligue 2. Un résultat qui stoppe la série de quatre succès de suite des Sang et Or. Lens est toujours deuxième.

Lens, France

L'affiche était belle mais au final les supporters sont sortis un peu frustrés de la rencontre. Lens et Auxerre ont fait match nul ce lundi soir au stade Félix Bollaert-Delelis en clôture de la 11e journée de Ligue 2. Les footballeurs artésiens se sont créés très peu d'occasions comme leurs homologues icaunais. Lens ne remporte donc pas son cinquième match de suite en championnat mais grignote encore quelques points au leader Lorient. Le RCL est toujours second de Ligue 2 à trois longueurs du club breton. Les Sang et Or restent tout de même sur une série de six matchs sans défaite (4 victoires, deux nuls).

Les réactions

"Je n'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs" - Philippe Montanier, l'entraîneur de Lens.