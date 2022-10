Ligue 2 (J11) - Encore trois blessés en défense pour le déplacement de Dijon à Amiens

Vous souvenez-vous du 27 août dernier ? C'est la date de la dernière victoire du DFCO. Cinq matchs plus tard, les Dijonnais n'ont pris qu'un seul point, avec quatre défaites et un nul - lors du dernier match, 0-0 contre Le Havre. Samedi 8 octobre 2022, les "Rouges" vont tenter de renouer avec le succès, en déplacement à Amiens. La tâche sera ardue : les Picards se classent 2es de Ligue 2, quand les "Rouges" sont 12es.

Rocchia "gravement" touché, Traoré de retour

Ahmad Ngouyamsa est toujours blessé. Idem pour Zargo Touré (genou). "On espérait le récupérer plus tôt mais ça s'est avéré plus grave que prévu", précise son entraîneur, Omar Daf. Christopher Rocchia, sorti sur blessure face au Havre, touché à la cheville, ne sera pas non plus du déplacement en Picardie. "Gravement" touché à la cheville selon Omar Daf, "il est en train de voir avec les médecins" pour connaître la durée de son indisponibilité.

Cheick Traoré en revanche, suspendu mais aussi blessé lors du dernier match, a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine, et pourrait revenir dans le groupe.

Par ailleurs, bonne nouvelle, plus aucun joueur du DFCO n'est suspendu. Mickaël Le Bihan, Jordan Marié et Sénou Coulibaly sont sous la menace d'une suspension s'ils reçoivent un carton jaune.

Retrouvailles avec un ancien du DFCO ?

La semaine amiénoise a été marquée ... par un recrutement . Celui du milieu offensif Gaël Kakuta, 31 ans, qui a signé pour quatre ans en provenance de Lens. C'est le troisième passage de sa carrière à Amiens, après la saison 2017-2018 et la saison 2019-2020.

Gaël Kakuta a joué une demi-saison à Dijon, en Ligue 1, en 2012. Alors prêté par Chelsea, il avait disputé 16 matchs pour cinq buts marqués sous le maillot des "Rouges".

Gagner pour continuer de regarder vers le haut du classement

Avec sa mauvaise série de cinq matchs sans gagner, le DFCO a pris du retard au niveau du classement. Cette saison, deux équipes seulement montent en Ligue 1, mais quatre descendent en National. Au bout de dix journées, les "Rouges" ont déjà huit points de retard sur la tête du championnat, quand seulement trois points les séparent du premier relégable.

Le DFCO devra retrouver de l'allant offensif, avec un seul but inscrit lors des cinq dernières rencontres. "On manque d'efficacité, regrette Omar Daf. L'équipe a progressé sur le plan défensif mais offensivement on est sur les mêmes bases".

M. Lepaysant au sifflet

Pour cette rencontre, le DFCO retrouve Benjamin Lepaysant, l'arbitre qui avait officié lors de Bastia - DFCO (défaite 1-0 des dijonnais début septembre). Il avait notamment sorti un carton rouge contre Christopher Rocchia. "C'était plus un combat qu’autre chose. Je vais pas me réfugier derrière l’arbitrage, mais il doit mieux tenir les débats", avait regretté après la partie l'entraîneur dijonnais, Omar Daf.

Amiens - DFCO, 11e journée de Ligue 2 à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, samedi 8 octobre 2022, à partir de 18h45 pour l'avant-match !

