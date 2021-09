Ligue 2 (J11) - Cinq absents pour le déplacement du DFCO au Havre

Le DFCO veut relancer une dynamique. Après trois victoires consécutives, les "Rouges" se sont inclinés le weekend dernier, 1-0 contre Valenciennes, malgré une multitude d'occasions. Simple faux-pas ou vrai coup d'arrêt ? Les joueurs de Patrice Garande ont l'occasion de se racheter samedi 2 octobre 2021, en déplacement sur la pelouse du Havre pour la 11e journée de Ligue 2. Coup d'envoi 19 heures, pour ce match à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, en direct du Stade Océane.

Trois blessés, deux malades

Touché au quadriceps, le minot marseillais Christopher Rocchia avait raté le match contre Valenciennes. Il sera de nouveau absent en Normandie. Cheick Traoré et Zargo Touré sont également touchés. Patrice Garande espère un retour à l'entraînement mardi prochain, pendant la trêve internationale.

"C'est une néglience de leur part, regrette Garande, Christopher Rocchia a senti un truc et il a rien dit, il en a pout 10 jours. Je leur dit toujours, leur outil de travail principal c'est le corps, ça fait partie de la jeunesse, de l'inexpérience".

Pas de regrets pour le latéral droit Cheick Traoré, (une nouvelle fois) suspendu. Il a déjà raté deux matchs cette saison (Rodez et Pau), pour des suspensions. Le joueur, arrivé libre de Lens cet été, a reçu quatre cartons jaunes et un carton rouge depuis le début de la saison.

A ces blessés s'ajoutent deux joueurs, malades : Fred Sammaritano et B. Soumaré. Ils ne seront pas du voyage en Normandie.

Le Havre, solide

Les Havrais réalisent un bon début de saison. Le HAC se classe 5e à la veille de cette 11e journée (le DFCO est 17e), n'a perdu qu'une seule fois (début août, 2-1 face au Paris FC), et reste sur deux victoires consécutives (contre QRM et Nîmes).

Surtout, les "Ciels et Marines" disposent de la meilleure défense du championnat, avec seulement cinq buts encaissés. Point d'espoir pour le DFCO, les Normands marquent peu : 9 buts depuis le début de la saison, plus faible total pour une équipe de la première partie de tableau - et moins que le DFCO, qui en est à 11 buts marqués.

"C'est costaud, bien en place, bien organisé, analyse Patrice Garande. C'est pas génial au niveau du jeu, mais c'est très efficace, ils prennent peu de buts. Ils ont gagné en régularité avec Paul Le Guen. C'est une équipe qui est en progression et avec qui il va falloir compter jusqu'à la fin. Une équipe difficile à bouger".