Ligue 2 (J12) - Trois attaquants et trois défis pour un DFCO aphone

Malgré un nombre conséquent d'occasions, le DFCO n'arrive plus à marquer depuis deux matchs. A la veille de la 12e journée de Ligue 2 et la réception d'Amiens, focus sur les attaquants des "Rouges" : Le Bihan, Scheidler et Dobre.

Depuis deux matchs, le DFCO est muet. Ou plutôt aphone. Contre Valenciennes (0-1) et Le Havre (2-0), Dijon a multiplié les occasions, souvent franches, manquant parfois de chance en touchant les poteaux. Et pourtant, sur leurs deux dernières sorties, les "Rouges" (17e de L2) n'ont pas marqué et se sont inclinés. S'il serait caricatural d'imputer toute la responsabilité de cette disette aux seuls attaquants "de pointe", l'entraîneur Patrice Garande a fait un bilan de ses forces offensives, à la veille de la réception d'Amiens - samedi 16 octobre 2021, pour la 12e journée de Ligue 2. "Il y a différents profils de joueurs, mais tout part d'eux au départ. S'ils sont à l'écoute et qu'ils prennent conscience des choses, c'est pratiquement gagné, explique l'ancien avant-centre devenu coach. Ils peuvent se tromper, ce qui m'intéresse ce sont les intentions".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mickaël Le Bihan : retrouver la forme ... et la confiance

8 matchs, 5 comme titulaire, deux buts marqués, aucune passe décisive. La première recrue de l'été, arrivée d'Auxerre, rêvait sûrement d'un meilleur début de saison. Une blessure en match amical de préparation qui lui fait rater le début de la saison, seulement deux buts - dont un pénalty. Trop peu pour Mickaël Le Bihan, estampillé "deuxième meilleur buteur de Ligue 2" (19 buts avec l'AJA la saison passée).

Quand on est un buteur, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Mickaël Le Bihan n'a pas perdu son football

Patrice Garande : "Il est revenu, il avait cinq kilos en trop, il s'est blessé, là il est toujours en surpoids MAIS il commence à perdre du poids. Et surtout, à travers les discussions qu'on a, il a accepté de mettre en place des choses pour que ça change, pour qu'il retrouve un niveau physique et athlétique. Déjà, pour un entraîneur c'est bien, ça prendra un petit peu de temps mais il est sur le bon chemin. Et puis, surtout, je lui dis tous les jours que j'ai confiance en lui. Les attaquants ont besoin de confiance. Les buteurs, c'est particulier, plus que d'autres, ils sont soumis à ça. Ils n'existent que s'ils marquent des buts. Quand on est un buteur, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Mickaël Le Bihan n'a pas perdu son football. Il a juste perdu un peu sa vivacité, sa spontanéité".

Aurélien Scheidler : en quête de régularité

11 matchs, 6 comme titulaire, quatre buts marqués, aucune passe décisive. Le meilleur buteur du club, élu joueur du mois d'août, n'est plus aussi indiscutable à la pointe de l'attaque qu'en début de saison. Son entraîneur lui demande d'être plus régulier, plus constant suivant les matchs mais également en cours de match.

La dernière entrée qu'il a fait m'a beaucoup plu. Il est aussi sur le bon chemin

Patrice Garande : "Aurélien c'est un autre problème. Il a beaucoup de qualités mais il peut être transparent dans un match, avoir beaucoup de déchets alors que c'est un garçon qui est capable de garder les ballons, d'avoir un bon jeu dos au but. Avec la taille qu'il a ... il y a des matchs ou il n'a pas pris un ballon de la tête. La dernière entrée qu'il a fait (contre le HAC, NDLR) m'a beaucoup plu. Il est aussi sur le bon chemin".

Alex Dobre : prendre le temps

5 matchs, 2 comme titulaire, aucun but marqué, une passe décisive. Présenté à son arrivée la saison dernière comme un ailier, un joueur de côté, le Roumain de 23 ans est considéré comme un attaquant de pointe par Patrice Garande. Titulaire seul en pointe mais malchanceux lors du dernier match au Havre avec un "double-poteau", le joueur qui a participé aux JO cet été monte en puissance. Son défi, selon son entraîneur, c'est d'arriver à canaliser ses efforts pour être plus efficace. Décélérer pour mieux jouer.

Il fait tout très vite, mais tout ! Il marche vite, il mange vite, il s'habille vite, il prend sa douche vite, j'espère qu'il ne conduit pas vite (rires)

Patrice Garande : "Il fait tout à 2000 à l'heure. Il fait tout très vite, mais tout ! Il marche vite, il mange vite, il s'habille vite, il prend sa douche vite, j'espère qu'il ne conduit pas vite (rires). C'est une qualité mais c'est paradoxal, je lui ai dit "tu me fatigues". Tranquille : dans le foot, il y a trois temps, marche, footing, accélération, lui il n'a qu'accélération. Mais par contre, il a une mentalité fantastique, c'est un monstre de travail. Lui, il faut que je le freine, mais pour l'instant je n'arrive pas à le freiner. Le seul moment où il se freine c'est quand je l'arrête pour lui parler. Donc il ne peut pas sprinter parce que je ne peux pas courir à côté de lui pour lui parler (rires)".