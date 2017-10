Ligue 2 (J12) | Le Stade de Reims tente de confirmer son statut dans le chaudron lensois

Dans un stade Bollaert-Delélis de Lens bondé, les rémois tentent cet après-midi de résister aux assauts lensois et conforter ainsi sa place de leader de Ligue 2. L'occasion aussi de gommer le faux-pas commis la semaine dernière à Châteauroux.

Suivez la rencontre entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne Ardenne et via nos réseaux sociaux