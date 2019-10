Ligue 2 (J12) - Lens ramène un bon point de Nancy (0-0)

Lens a fait match nul ce vendredi soir sur la pelouse de Nancy (0-0) lors de la 12e journée de Ligue 2. Les Sang et Or sont toujours dauphin du leader Lorient.

Et de sept. Lens a enchaîné ce vendredi soir un septième match de suite sans défaite. Les footballeurs artésiens ont fait match nul à Nancy pour le compte de la 12e journée de Ligue 2. Les Sang et Or restent deuxième au classement mais voient Ajaccio recoller avec 22 points. Les hommes de Philippe Montanier affronteront le leader Lorient samedi lors de la prochaine journée.