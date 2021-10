Ligue 2 (J12) - Cas de Covid et blessures minent le DFCO pour la réception d'Amiens

Le DFCO reste sur deux défaites et n'a pas marqué lors des deux derniers matchs (comme ici face au Havre)

Dijon doit rebondir et enclencher une nouvelle série. Après deux semaines de trêve internationale, le DFCO reçoit Amiens, samedi 16 octobre 2021 (coup d'envoi 19 heures) pour la 12e journée de Ligue 2. Après trois victoires début septembre, les "Rouges" restent sur deux défaites consécutives, contre Valenciennes et Le Havre.

Romain Philippoteaux blessé

Coup dur sur le front de l'attaque, l'expérimenté Romain Philippoteaux va rater la réception d'Amiens. Il souffre d'une entorse de la cheville.

Le retour de certains absents

La trêve a permis à Patrice Garande de retrouver plusieurs joueurs. Absents au Havre, Traoré et Rocchia (blessés) et Sammaritano (Covid), sont aptes pour la réception d'Amiens.

Le Covid mine l'effectif

Plusieurs joueurs du DFCO sont touchés par le Covid-19. Lucas Deaux "n'a pas repris", indique Patrice Garande : "On espère début de semaine prochaine. Il n'a plus de symptôme mais était toujours positif jeudi". Bruno Ecuele Manga a été testé positif en sélection, et va rater le match d'Amiens. De son côté, B. Soumaré a repris l'entraînement. "Il a été assez touché par le Covid. Il va avoir une préparation de trois semaines avant de pouvoir reprendre avec le groupe. Un programme particulier", explique Garande.

Touré et Panzo en phase de reprise

Jonathan Panzo est proche d'un retour. "C'est en bonne voie, il a commencé à toucher le ballon, mais pas encore avec le groupe, indique Patrice Garande. Compliqué de donner une date de retour, ce sera en fonction du ressenti et des douleurs".

Zargo Touré lui va reprendre l'entraînement en milieu de semaine

Jordan Marié, blessé longue durée (ligaments croisés), est lui revenu d'un stage de rééducation à Capbreton.

Duel de mal classés

Un choc entre deux ex-équipes de Ligue 1 (saison dernière pour le DFCO, saison 2019/20 pour Amiens) mais aussi un match entre deux équipes mal classées. Dijon est 17e, Amiens 18e. Si le DFCO s'est imposé trois fois (pour sept défaites et un nul), les Picards n'ont eux gagné ... qu'une seule fois cette saison - au mois d'août, face à Guingamp. Les Amiénois sont les spécialistes de l'égalité, avec six matchs nuls cette saison en L2.